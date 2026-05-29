Call of Duty Modern Warfare 4 est enfin officialisé avec une énorme nouvelle pour des millions de joueurs. On a pas vu ça depuis 13 ans !

Ça y est, Call of Duty Modern Warfare 4 a bel et bien été officialisé et ce nouvel épisode pourrait bien être celui de la réconciliation comme nous l'a très bien expliqué Jarod dans sa preview. Le jeu se veut plus proche que jamais de Modern Warfare 2019, l'un des meilleurs jeux de la franchise et le dernier vrai bon Call of Duty pour beaucoup de fans. Avec ce nouveau jeu, Infinity Ward revient aux commandes et veut faire les choses bien. Le studio en profite d'ailleurs pour faire une grande première qui n'avait pas été vue depuis 13 ans.

Call of Duty Modern Warfare 4 sortira bien sur tous les supports, même chez Nintendo !

Vous n'êtes pas sans savoir que cette année pour jouer à Modern Warfare 4, il va falloir lâcher ses PS4 et autres Xbox One. Le jeu est exclusivement dédié aux machines modernes et évidemment au PC, ça va de soi. Mais il y a également une excellente nouvelle, Call of Duty Modern Warfare 4 sortira également sur Nintendo Switch 2. C'est la première fois en 13 ans que la franchise revient sur une console Nintendo puisque le dernier en date n'était autre que COD Ghosts sur Wii U en 2013, c'est loin.

Le jeu sera donc jouable aussi bien en version dock que nomade et les développeurs nous ont confié qu'ils n'étaient pas peu fiers de cette version. Pour le moment, il sera difficile d'en juger par nous-mêmes mais si l'on en croit Infinity Ward, les développeurs sont aux petits soins avec la Nintendo Switch 2. Ils se sont d'ailleurs alliés avec Digital Legends pour développer une version native à la machine.

Pour rappel, Call of Duty Modern Warfare 4 traitera d'un conflit fictif entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En parallèle, on retrouvera des visages bien connus de la franchise dans une histoire de vengeance qui dérape complètement, les forçant même à s'affronter entre eux visiblement. Le jeu nous embarquera aux quatre coins du monde, de la France à la Corée en passant par l'Inde notamment, et l'on pourra aussi compter sur un mode multi solide, agrémenté du retour du mode DMZ pour les fans d'extraction shooter. Call of Duty Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2 donc.