Tandis que Call of Duty Black Ops 7 se trouve actuellement dans la tourmente, de nouvelles fuites liées au futur Modern Warfare 4 sont loin de rassurer les fans de la franchise.

Pour Activision, la fin d’année s’annonce définitivement plus difficile que prévu. Alors que l’éditeur faisait preuve d’une confiance à toute épreuve quant au succès de Call of Duty Black Ops 7, il s’avère finalement que ce nouvel opus est loin de convaincre la communauté, qui se montre même très virulente à son égard. Tellement que ses créateurs, qui reconnaissent aujourd’hui leur échec, ont annoncé de gros changements pour l’avenir. Et à en croire de nouvelles fuites liées à Modern Warfare 4, cela risque de ne pas plaire à tout le monde.

Après Black Ops 7, Call of Duty Modern Warfare 4 lui aussi condamné à décevoir ?

Et pour cause, d'après l’insider TheGhostOfHope, généralement réputé pour la fiabilité de ses informations dans le monde de Call of Duty, Activision aurait actuellement pour projet de jouer la carte de la sécurité au maximum avec le prochain opus. De fait, en raison de l’échec de Black Ops 7, il serait désormais question pour Modern Warfare 4 de se reposer sur ses acquis, avec un mode multijoueur qui, « dans son état actuel, est une copie confirme de Modern Warfare 2 ». Ce qui n’a rien de très surprenant quand on connait le succès du jeu en question.

Bien sûr, cela ne devrait pas empêcher les créateurs de Call of Duty d’y apporter quelques ajustements. Dans son tweet, TheGhostOfHope évoque par exemple la disparition du système de recharge des perks et des pénalités moins importantes pour les ADS et les slides. Mais pour le reste, Modern Warfare 4 devrait néanmoins s’en tenir aussi strictement que possible à ce qui avait déjà été réalisé sur Modern Warfare 2 en 2022, notamment au niveau des armes. « Il y a une TONNE de recul visuel sur les armes dans Modern Warfare 4 », précise-t-il par exemple également.

Forcément, cela est alors loin d’enchanter les joueurs de Call of Duty, qui sont relativement nombreux à reprocher à la licence de trop se reposer sur ses lauriers depuis de nombreuses années. « C’est tellement cool de voir qu’ils continuent d’ignorer les commentaires des joueurs depuis 2019 sans aucune raison valable » affirme ainsi un internaute en réaction au tweet. « Ils peuvent se le garder », assure un autre. « C’est une bonne chose que GTA 6 vienne nous sauver », déclare enfin un dernier de son côté.

À prendre avec du recul

Évidemment, précisons que tout ceci reste pour l’heure à prendre avec de grosses pincettes. Si TheGhostOfHope n’en est assurément plus à son coup d’essai, le fait est que Call of Duty Modern Warfare 4 n’a pour l’instant en aucun cas été officialisé par Activision, qui ne l’a d’ailleurs même pas encore évoqué. Et cela ne risque sans doute pas d’arriver avant un long moment, l’éditeur étant actuellement concentré sur Black Ops 7 qui, malgré son échec critique cuisant, a encore de longs mois de mises à jour et d’exploitation qui l’attendent.

Source : TheGhostOfHope