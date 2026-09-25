Un petit pas pour Call of Duty, un grand pas pour les joueurs. Infinity Ward vient d'annoncer l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité à Warzone qui va permettre de filtrer les skins ridicules pour n'afficher que des apparences réalistes, dans la veine de ce qu'est censé proposer Call of Duty Modern Warfare 4. Pour rappel, le jeu a pour objectif de se concentrer sur l'immersion et de ne plus faire de collaborations étranges et loufoques. Une fonctionnalité hyper attendue par les fans depuis… plus de 4 ans déjà.

La fin des skins bizarres dans Call of Duty Modern Warfare 4 et Warzone ?

Depuis 2022 avec Modern Warfare 2 et surtout Warzone, les jeux de la licence n'ont fait que s'enfoncer dans un dédale de collaborations plus what the fuck les unes que les autres. Plus globalement, les skins de la boutique ont peu à peu tiré vers le grand carnaval bien loin de l'aspect réaliste ou à la limite futuriste des jeux de la licence. Certaines stars comme Nicki Minaj ou encore Snoop Dogg et Seth Rogen côtoient des skins de peluches géantes, des personnages fantasy et autres créatures étranges et luisantes. Un grand n'importe quoi à la Fortnite qui, pour beaucoup de joueurs, n'a pas sa place dans un FPS comme Call of Duty. Mais il y a aussi une réalité, c'est que ça fonctionne et qu'il y a une demande, sinon vous vous doutez bien que ces skins n'existeraient pas ou qu'au pire, personne ne les achèterait.

Infinity Ward annonce une option pour filtrer les cosmétiques

Pour mettre tout le monde d'accord, Infinity Ward ajoutera une nouvelle fonctionnalité pour la refonte de Warzone qui permettra de filtrer les skins bizarres pour n'avoir que des soldats sur le terrain. Notez bien que ce filtre ne vous enlève rien. Vous conserverez l'intégralité de vos cosmétiques d'armes et d'agents cumulés depuis MW2, mais tout le monde disposera désormais d'une option pour ne plus voir ceux des autres. Sur le papier, les développeurs ont fait la promesse que Call of Duty Modern Warfare 4 devrait préserver son aspect réaliste, moderne et légèrement futuriste, et faire une croix sur les cosmétiques étranges. On verra si les choses changent maintenant que cette option a été officialisée pour Warzone.

Une annonce qui fait plaisir aux fans qui n'attendaient que ça depuis des années

Quoi qu'il en soit, les joueurs de Call of Duty sont déjà conquis et beaucoup se demandent même pourquoi ça n'a jamais été fait plus tôt. Infinity Ward a alors répondu que cette fonctionnalité fait appel à des technologies qui n'étaient pas disponibles auparavant. Ce à quoi la communauté a répondu qu'un filtre pour le skin Oni avait pourtant déjà été déployé à l'époque. Dans tous les cas, cette nouvelle devrait plaire à un très grand nombre de joueurs fatigués d'affronter une galerie de personnages n'ayant aucun sens. Ils pourront désormais retrouver une immersion plus classique, dans la droite lignée de ce que proposaient la plupart des jeux avant l'arrivée des skins à outrance.