Activision vient de partager les dates et heures de lancement de Call of Duty Modern Warfare 4 et de DMZ, voici tout le détail pour savoir quand tout cela sera disponible.

La sortie de Call of Duty Modern Warfare 4 et de son mode DMZ approchent à grands pas, et arrivent même très vite pour celles et ceux désirant y jouer en accès anticipé. Activision a justement détaillé toutes ces informations, ainsi que la date à partir de laquelle il est possible de prétélécharger tout ou partie du contenu du nouvel épisode de la franchise FPS phare. Voyons tout cela plus en détail.

Quand et à quelle heure sort Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Call of Duty Modern Warfare 4 sort officiellement le 23 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il est toutefois possible de jouer à la campagne une semaine plus tôt grâce à une phase d'accès anticipé, qui débutera donc le 16 octobre 2026.

Quant à l'heure de lancement de Call of Duty Modern Warfare 4, comprenant donc la campagne et les modes multijoueur, le jeu complet sortira à minuit, peu importe le créneau horaire. Il sortira donc autant à minuit en France qu'à la même heure à l'autre bout du monde.

Pour ce qui est de l'accès anticipé de la campagne de Call of Duty Modern Warfare 4, elle sera donc accessible à partir du 16 octobre 2026, mais nécessite de précommander la Standard Digital Edition ou la Vault Edition. Son horaire de lancement sera par ailleurs différent, puisqu'il est cette fois question d'une sortie en France à partir de 19 heures (heure de Paris).

Quoi qu'il en soit, le pré-téléchargement du jeu a été ouvert depuis le 14 octobre 2026, et il est donc possible pour qui a fait l'acquisition d'une des versions de Call of Duty Modern Warfare 4 de le pré-télécharger afin de l'avoir prêt à lancer quand il sortira en accès anticipé ou à sa date officielle. À noter toutefois que le titre demandera 115 Go d'espace de stockage, et obligatoirement sur un SSD pour les joueurs PC. Prévoyez donc la place nécessaire si vous comptez le télécharger en avance.

Quand et à quelle heure sort le mode DMZ en accès anticipé ?

Enfin, les joueurs désireux de tester le mode DMZ/Extraction de Call of Duty Modern Warfare 4 en avance peuvent aussi le faire à condition de précommander une des éditions du jeu, et pourront s'y lancer le 20 octobre 2026, à la même heure que l'accès anticipé de la campagne le 16 octobre, soit autour de 19 heures en France.

À toute fin utile, voici le détail des différentes éditions du jeu, pour voir quelle option pourrait intéresser les joueurs désireux de tester certains de ses éléments en accès anticipé et éventuellement obtenir du contenu supplémentaire :

Édition Standard numérique : Accès anticipé à la campagne de Call of Duty 4 Modern Warfare : Oui. Inclut le jeu complet et les bonus de précommande numériques. Possibilité de passer à l'édition Vault. Prix : 69,99 $.

: Édition Vault numérique : Accès anticipé à la campagne : Oui. Inclut le jeu complet, les deux packs d'opérateurs, la collection d'armes signature, une saison de BlackCell et le bonus de déploiement DMZ. Prix : 99,99 $.

: Édition Standard physique : Accès anticipé à la campagne de Call of Duty Modern Warfare 4 : Non inclus. Inclut le jeu de base complet. Impossible de passer à l'édition Vault. Prix : 69,99 $.

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Source : Activision