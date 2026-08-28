En amont de sa sortie, le prochain épisode majeur de la franchise Call of Duty qu'est Modern Warfare 4 s'offre une nouvelle phase de bêta ouverte, voici comment y participer.

Annoncé pour le 23 octobre août 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, le prochain titre phare d'Activision qu'est Call of Duty Modern Warfare 4 se laisse essayer depuis la semaine dernière via des phases de bêta. Si vous souhaitez essayer le nouvel épisode de la célèbre franchise FPS gratuitement avant sa sortie, voici tout ce qu'il faut savoir à propos de ladite bêta.

Une bêta ouverte de Call of Duty Modern Warfare 4 du 28 août au 1er septembre 2026

Histoire de motiver le plus de monde possible à essayer le jeu avant sa sortie en version complète fin octobre, Call of Duty Modern Warfare 4 a d'abord eu droit à une bêta fermée la semaine dernière, puis à une ouverte qui bat actuellement son plein jusqu'au 1er septembre 2026.

Pour participer à la beta ouverte de Modern Warfare 4, la marche à suivre est assez simple :

Rendez-vous sur la plateforme de votre choix entre PC, PS5, Xbox Series ou Nintendo Switch 2 ;

; Rendez-vous sur la page du jeu ;

; Téléchargez la beta ouverte via le bouton dédié ;

; Profitez du dernier jeu de la franchise FPS phare d'Activision avant sa sortie le 23 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Quel contenu disponible pour la bêta ouverte de Modern Warfare 4 ?

Pour cette phase de bêta ouverte, Call of Duty Modern Warfare 4 a vu les choses en très grand. En plus de nombreuses cartes multijoueur comme Resurgence Zodiac et pour le mode Ground War avec Imjin Farmland et Wolves Stadium, il est également possible de tester la mission « Entrenched » de la campagne principale, histoire d'avoir un petit aperçu de ce que celle-ci proposera à sa sortie fin octobre 2026.

Des contenus gratuits à récupérer pendant la bêta ouverte de Call of Duty Modern Warfare 4

En plus de proposer plusieurs cartes, modes de jeu et armes, la bêta ouverte de Call of Duty Modern Warfare 4 permet de débloquer du contenu gratuit pour le jeu définitif qui sortira le 23 octobre 2026 sur consoles et PC. Pour ce faire, il faudra tout simplement jouer ou encore monter jusqu'au niveau 30 pour espérer remporter l'intégralité des cadeaux qui seront automatiquement sauvegardés sur votre compte. Voici une liste de récompenses à débloquer à chaque palier de quatre niveaux :

4 : Emblème légendaire « À travers les étapes »

8 : Charme d'arme « Premier servi »

12 : Autocollant d'arme légendaire « Meonjeo »

16 : Carte de visite légendaire « Dernière charge »

20 : Skin d'opérateur « Tigre redoutable » Reece

23 : Spray épique « Testé sur le terrain »

26 : Écran de chargement épique « Droits bêta »

30 : Plan d'arme ISO Nightshade « Beta Forged »

Source : Site officiel de Call of Duty