Tandis que l’été suit tranquillement son cours, chaque nouveau jour qui passe nous rapproche un peu plus de la sortie du prochain Call of Duty, Modern Warfare 4, qui est forcément attendu au tournant par de nombreux fans de la licence. Car forcément, après l’échec rencontré par Black Ops 7 l’an dernier, Activision va avoir du boulot pour regagner la confiance de son public. Et comme le veut la coutume, cela commencera dès la fin du mois d’août avec l’arrivée de la beta de Modern Warfare 4, qui se laissera approcher via son mode multijoueur.

En effet, les fans de Call of Duty y sont désormais habitués : avant même la sortie officielle d’un nouvel opus, ici prévue pour le 23 octobre 2026, Activision offre toujours l’opportunité à la communauté de mettre les mains dessus via son mode multijoueur, accessible au travers d’une session beta. Et cette année encore, celle-ci se déroulera alors en deux étapes :

Du 21 au 25 août , d’abord, tous les joueurs ayant précommandé Modern Warfare 4 sur PS5, Xbox Series ou PC pourront se lancer en avant-première dans la bataille

, d’abord, tous les joueurs ayant précommandé Modern Warfare 4 sur PS5, Xbox Series ou PC pourront se lancer en avant-première dans la bataille Du 28 août au 1er septembre, ensuite, les portes de la beta s’ouvriront à l’ensemble des joueurs sur toutes les plateformes, y compris sur Nintendo Switch 2

Pourquoi la Nintendo Switch 2 ne bénéficie-t-elle pas de l’Early Access pour la beta ?

Vous aurez sans doute remarqué que bien que Modern Warfare 4 soit annoncé sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, seuls les joueurs ayant précommandé le jeu sur les trois premières plateformes pourront bénéficier de l’Early Access de la beta du 21 au 25 août. Et il y a une explication très simple à cela : la version Nintendo Switch 2, de son côté, ne sera pas disponible à la précommande avant le 26 août. Ceci explique donc pourquoi les joueurs Nintendo n’auront accès qu’à la beta ouverte du jeu, en même temps que tout le monde.

Quel sera le contenu de la beta de Modern Warfare 4 ?

À l'heure où sont écrites ces lignes, Activision n'a pas encore détaillé le contenu exact de la beta du jeu, même si des premiers éléments ont tout de même été révélés sur le site officiel de Call of Duty. Ainsi, les joueurs peuvent déjà s'attendre à y retrouver les éléments suivants :

Une large sélection de nouveaux opérateurs

La possibilité d’utiliser jusqu’à 19 armes différentes

La présence de plusieurs modes de jeu, dont : Escarmouches en 3v3 Batailles tactiques Recherche et Destruction Kill Block (inédit)

La possibilité d’essayer le parcours d’entraînement à la mobilité

Plus de détails seront communiqués à l'occasion du Call of Duty NEXT le 21 août, au cours duquel Infinity Ward reviendra non seulement sur le contenu de la beta, mais également sur toutes les nouveautés auxquels peuvent s'attendre les joueurs à la sortie officielle du multi de Modern Warfare 4.

Rendez-vous à la Gamescom pour un nouvel aperçu du solo ?

Pour ce qui est de la campagne solo, en revanche, il faudra probablement se tourner du côté de l’Opening Night Live de la Gamescom, qui se tiendra quelques jours plus tard, le 25 août plus précisément. Il s’agit en effet généralement de l’événement privilégié par Activision pour cela, en témoignent les présentations de Black Ops 7 (2025), Black Ops 6 (2024) et Modern Warfare 3 (2023) ces dernières années. Autant dire, donc, qu’il y a de grandes chances que le même schéma soit repris dans le cas de Modern Warfare 4, même si cela reste bien sûr à confirmer.

Source : Activision