Le Call of Duty Next arrive à grands pas et sera directement emboîté par le lancement de plusieurs phases de bêta sur consoles et PC pour Call of Duty Modern Warfare 4. Le prochain FPS d'Activision pourrait bien signer un vrai retour en force pour la licence après que celle-ci s'est enlisée avec un Black Ops 7 clairement pas à la hauteur. Mais avant la sortie en fin d'année, vous pourrez le tester gratuitement et même gagner quelques récompenses pour le jeu final.

Au total, deux grands week-ends de bêta seront lancés. Le premier commencera dès la fin du Call of Duty Next du 21 au 25 août 2026. Ce premier essai sera toutefois réservé aux joueurs invités et à tous ceux qui auront précommandé le jeu sur consoles ou PC. Viendra ensuite une seconde phase de bêta du 28 août au 1er septembre 2026. Cette fois, tout le monde sera invité à participer sans aucune condition préalable. Dans les deux cas, un launcher sera proposé quelques heures avant le lancement des phases de bêta sur les différentes plateformes.

Date de la bêta MW4 Weekend 1 Du 21 au 25 aout 2026 : sur invitation ou pour ceux ayant précommandé



Date de la bêta de MW4 weekend 2 Du 28 aout au 1er septembre : ouverte à tous



Comment récupérer le contenu gratuit de la bêta de COD MW4 ?

En plus de proposer plusieurs cartes, modes de jeu et armes, la bêta de Call of Duty Modern Warfare 4 permettra de débloquer du contenu gratuit pour le jeu définitif qui sortira le 23 octobre 2026 sur consoles et PC. Pour ce faire, il faudra tout simplement jouer ou encore monter jusqu'au niveau 30 pour espérer remporter l'intégralité des cadeaux qui seront automatiquement sauvegardé sur votre compte. Cela étant, tous les joueurs seront bloqués jusqu'au niveau 20 lors du premier week-end. Il faudra alors revenir lors de la seconde phase de bêta pour finir votre ascension.

Liste des récompenses de la bêta de Call of Duty Modern Warfare 4

À l'heure où ces lignes sont écrites, nous ne connaissons pas l'intégralité des récompenses qui seront disponibles, si ce n'est qu'il y en aura plus d'une vingtaine. En revanche, nous avons déjà la liste des cadeaux à gagner à chaque palier de niveau.

Niveau requis Récompenses 4 Emblème légendaire « À travers les étapes » 8 Charme d'arme « Premier servi » 12 Autocollant d'arme légendaire « Meonjeo » 16 Carte de visite légendaire « Dernière charge » 20 Skin d'opérateur « Tigre redoutable » Reece 23 Spray épique « Testé sur le terrain » 26 Écran de chargement épique « Droits bêta » 30 Plan d'arme ISO Nightshade « Beta Forged »

Bande-annonce de la bêta de Call of Duty Modern Warfare 4