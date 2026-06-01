Pour se démarquer des autres jeux de la licence voire de la plupart des FPS concurrents, Call of Duty Modern Warfare 4 a pris une décision radicale concernant une mécanique controversée.

Après l'échec cuisant qu'a été Black Ops 7, Activision et ses studios se doivent de remanier leur formule, et Call of Duty Modern Warfare 4 pourrait bien se présenter comme un argument de poids en ce sens. Non seulement le titre sortira sur PC, PS5, Xbox Series, mais également sur Nintendo Switch 2, le prochain titre de la franchise FPS compte aussi apporter plusieurs gros changements histoire d'apporter un vent de fraîcheur plus que nécessaire. Tel est notamment le cas s'agissant d'une mécanique que beaucoup d'adeptes de ce genre de jeu abhorrent, et qui sera a priori absente de celui-ci.

Call of Duty Modern Warfare 4 veut corriger le tir et ne rien laisser au hasard

Battlefield 6, Counter-Strike 2, Valorant, entre autres exemples de FPS multijoueur populaires récents, et même les précédents jeux Call of Duty, partagent un point commun : une mécanique ajoutant une part d'aléatoire quand un joueur tire une rafale sans viser précisément, qu'on appelle communément le « weapon bloom », ou « déviation aléatoire » en français. Ce mécanisme visant à rendre les parties plus « équitables et réalises », mais que de nombreux joueurs adeptes de shooters compétitifs n'apprécient guère, sera a priori absente de Modern Warfare 4.

Les développeurs du prochain jeu estampillé Call of Duty ont en effet expliqué qu'ils ne laisseront rien au hasard s'agissant de la détection par le jeu de diriger les tirs émis par le joueur. Si son réticule pointe quelque part, toutes les balles partiront pile là où il se trouve. En contrepartie toutefois, Modern Warfare 4 va équilibrer la chose en ajoutant un système de recul plus réaliste. Une telle orientation va donc récompenser la précision d'un joueur et sa maîtrise des sursauts de l'arme pendant des tirs en rafale.

De manière globale, une telle orientation de la part de Call of Duty Modern Warfare 4 devrait satisfaire les amateurs de FPS qui ne supportent pas la part d'aléatoire que le « weapon bloom » implique. À contrario, cela pourrait encourager un gameplay encore plus nerveux avec une plus grande place dans la « meta » à des styles de jeu favorisant le tir à la hanche, et donc des parties toujours plus frénétiques. Rendez-vous le 23 octobre 2026 ou à l'occasion d'une alpha/bêta en amont pour mieux s'en rendre compte en jeu.