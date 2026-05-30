Depuis des années, Call of Duty maintient un rythme de sortie annuel avec un nouvel épisode à l'automne. Malgré toutes les critiques que l'on pourra faire, la licence est l'une des plus fortes et des plus lucratives du jeu vidéo et même lorsque les jeux ne brillent pas, ils cartonnent plus que certains autres autrement plus appréciés sur le papier. Mais l'année dernière, la licence a pris un sacré revers avec Call of Duty Black Ops 7 bien en dessous de toutes les attentes, et ça s'est ressenti. Confronté à un Battlefield 6 qui a fait peau neuve, un Arc Riders qui a raflé un bon nombre de joueurs amateurs de shooter, le FPS d'Activision a eu un peu de mal. Mais cette année, avec Call of Duty Modern Warfare 4, la franchise pourrait avoir le droit à son grand retour.

Ne venez pas nous dire que l'on dit ça chaque année, ce n'est pas le cas. Mon test de Call of Duty Modern Warfare 3 ou encore celui de Call of Duty Black Ops 7 en témoigne. J'avais même quelques réserves concernant Call of Duty Black Ops 6, qui était pourtant lui aussi à son époque un bon épisode à sa sortie, et ce depuis Modern Warfare 2019. Mais Modern Warfare 4 pourrait bien changer la donne, il a au moins 5 bonnes raisons pour lesquelles il pourrait nous faire du bien à la licence.

La promesse d'un vrai Modern Warfare

Ce nouveau Call of Duty Modern Warfare 4 pourrait déjà séduire les fans rien qu'en affirmant être au plus proche de Modern Warfare 2019. À l'époque, le jeu était une petite claque, même s'il avait ses défauts ou que certaines choses n'avaient pas plu, on ne pouvait pas reprocher à Infinity Ward de ne pas avoir osé. Le studio avait tenté une approche, essayé d'amener sa vision et pour Modern Warfare 4 visiblement c'est la même chose. Un Call of Duty principalement développé par Infinity Ward, durant quatre années, de quoi bien le laisser mijoter. De nouvelles idées, des ajouts qui collent aux demandes de la communauté… C'est séduisant il faut le dire.

Les délires à la Black Ops 7 c'est terminé, Call of Duty MW4 sera plus sombre et sérieux

Call of Duty Modern Warfare 4 va également signer un retour à l'époque moderne, avec un zeste d'outillage futuriste mais pas tant que ça finalement. Loin des délires hallucinés d'un Black Ops 7, et de l'ambiance actioner des années 90 de Black Ops 6, il opte ici pour le terre-à-terre. Un conflit crédible, qui fait dangereusement écho à ce qu'il se passe en ce moment d'ailleurs, une ambiance plus réaliste, bien que toujours hollywoodienne, et la promesse d'arrêter d'en faire des caisses sur les héros américains. L'ambiance semble être là, la campagne solo pourrait bien surprendre également.

Les sensations de shoot ont été remaniée, le gameplay aussi

Il y a aussi la question du feeling, que notre camarade Guillaume a trouvé bien plus percutant et immersif. Tant mieux, puisque à chaque fois que les années passent, chaque jeu transforme petit à petit les armes en pistolet de paintball. Qu'on l'aime ou non, Call of Duty Modern Warfare 2019 mais aussi Vanguard, offraient de bonnes sensations de shoot. On ne parle pas de précision, ni quoi que ce soit là, mais bien d'impact, de sound design et d'animation. Modern Warfare 4 va visiblement mettre le curseur bien au-dessus des derniers jeux de la franchise et honnêtement, même si j'ai beaucoup aimé Black Ops 6, ça fait un bail que l'on n'a pas eu de vraies sensations de shoot sur un Call of, alors là non plus on ne dit pas non. Au passage, on dit adieux à l'omnimouvement qui, en deux épisodes, a bien vite vrillé. Infinity Ward a fait son propre système de déplacement, plus fluide et réaliste, qui permet également de stopper n'importe quelle animation en cours de route, mais il y a encore plus avec notamment la suppression de la dispersion des balles lorsqu'on tire à la hanche, un changement majeur et attendu chez les fans.

Un multijoueur qui s'annonce solide et généreux

Évidemment, Call of Duty Modern Warfare 4 pourra compter sur un solide multijoueur, qui, avec toutes les nouveautés, devrait offrir d'excellentes sensations. Mais en prime, le jeu ajoute un mode inédit et franchement prometteur : Kill Block. Un mode dans lequel une grande carte est divisée en trois parties qui changent à chaque round, offrant des centaines de possibilités et des matchs forcément uniques. Il y a également toute cette dimension customisation toujours plus poussée, avec l'ajout des nouveaux accessoires Apex qui offrent de nouvelles opportunités, ou encore le retour d'un Prestige classique. Mais surtout, pour une fois depuis très longtemps, il n'y aura pas de cartes remasterisées au lancement. La liste de carte à fuité et il y aura 12 cartes 6v6 au lancement, une vingtaine de modes de jeu différents . Infinity Wards a toutefois confirmé que certaines maps reviendront gratuitement plus tard, mais c'est du bonus, le lancement lui, sera inédit.

La fin du carnaval et des collaborations bizarres avec Call of Duty Modern Warfare 4

Infinity Ward est en pleine opération séduction, on le sait, mais pour peu que l'on soit un peu attiré par la licence Call of Duty, on ne peut pas nier que les promesses font saliver. Lorsque l'on nous dit par exemple, que les skins farfelus et les collaborations what the fuck sont de l'histoire ancienne, on rêve. Infinity Ward a carrément demandé aux fans ce qu'ils aimeraient voir. Beaucoup demandent des skins militaires crédibles, les opérateurs classiques tirés d'anciens jeux par exemple… mais tous s'accordent à dire que voir Nicki Minaj, Snoop Dogg ou Godzilla, ce n'est plus possible. Espérons que la promesse soit tenue, de mon côté, et comme pour beaucoup, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai tendance à lâcher rapidement le multijoueur. Je ne suis pas vraiment fan du carnaval.