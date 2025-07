Call of Duty Modern Warfare 3 se met à jour à la surprise générale avec quelques équilibrage très demandés et du contenu gratuit. Un ultime patch histoire de faire ses adieux comme un prince.

Alors que tous les regards sont tournés vers Call of Duty Black Ops 7, attendu pour la fin de cette année, l’un des derniers gros jeux de la licence vient de recevoir une mise à jour surprise. Call of Duty Modern Warfare 3 est actuellement offert sur l’application Xbox et fait toujours partie des épisodes les plus joués. Il faut dire que s'il est globalement assez moyen, c’est actuellement le Call of Duty le plus généreux depuis très, très longtemps. Il doit sa à sa quasi-fusion avec Modern Warfare 2 dont il hérite de la plupart du contenu, mais aussi à tout ce qui est sorti après son lancement. Aujourd’hui, Sledgehammer déploie une nouvelle mise à jour à la surprise générale, et ce sera la dernière visiblement.

Call of Duty Modern Warfare 3 se met à jour avant de passer le flambeau pour de bon

Call of Duty Modern Warfare 3 est sorti en 2023 et l’épisode a clairement divisé. Campagne au rabais, peu de nouveautés finalement… et pourtant c’est à ce jour le jeu le plus complet pour jouer en multijoueur. Avec son contenu titanesque, tant en termes d’armes que de modes de jeu et de cartes multi, il y a de quoi faire et les joueurs sont encore très nombreux. Alors que COD Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 s’apprêtent à quitter le fameux COD HUB, MW3 à le droit à un ultime équilibrage qui devrait parler aux fans encore actifs, ainsi qu’à un peu de contenu gratuit dans la foulée.

Cette mise à jour relativement légère de Call of Duty Modern Warfare 3 a clairement pour but de dire au revoir en douceur. Le patch se concentre en effet sur deux armes en particulier : le PM Rival-9 et le fusil JAK Devastator. La puissance de ces dernières est revue à la baisse, c’est même assez violent pour le fusil de chasse qui se prend un nerf monumental, mais bienvenu d’après les joueurs. À côté de ça, de nouveaux défis seront disponibles dans les prochains jours pour le DTIR 30-06, le Kastov LSW ainsi que le JAK Lance, le JAK Volstorm et le JAK Salvo. On vous laisse ici les notes de patch partagé par le studio.

Pour rappel, Call of Duty Modern Warfare 3 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Les utilisateurs de l’appli Xbox peuvent même le réclamer gratuitement en ce moment, au même titre que COD Modern Warfare 2 d’ailleurs.

