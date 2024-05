Bonne nouvelle si vous êtes fan de Call of Duty Modern Warfare 3 et que vous cherchez à passer un week-end sans dépenser le moindre centime !

La saison 4 de Call of Duty Modern Warfare 3 arrive avec une surprise alléchante : un essai gratuit offrant un accès au multijoueur et au mode Zombies. Cette initiative permet aux joueurs de découvrir ou redécouvrir le jeu sans frais supplémentaires. C'est toujours une bonne occasion de passer du temps entre amis sans avoir besoin de dépenser un seul centime pour le week-end.

Call of Duty s'offre à vous

Disponible dès maintenant, la saison 4 de Modern Warfare 3 apportera son lot de nouveautés. En plus des nouveaux contenus habituels tels que les armes, les cartes, les modes de jeu et les opérateurs, cette saison inclut une période d’essai gratuit qui débute aujourd'hui et se terminera le 3 juin 2024.

Bien que les détails précis de cet essai restent confidentiels, on peut s'attendre à des éléments familiers des précédents essais gratuits. Les joueurs auront accès à une sélection de cartes emblématiques et de modes de jeu classiques en multijoueur. De plus, les amateurs du mode Zombies pourront tester leurs compétences de survie contre des hordes d'ennemis.

Instructions pour télécharger l'essai gratuit

Télécharger l'essai gratuit est un processus finalement assez simple :

Rendez-vous sur la boutique en ligne de votre plateforme (PlayStation Store, Xbox Live, Steam, etc.). Recherchez Modern Warfare 3 Free Trial. Téléchargez et installez l'essai. Lancez le jeu et profitez de l'essai gratuit.

Pour ceux qui possèdent déjà le jeu, un signe indiquant l'essai gratuit apparaîtra en haut de l'écran du jeu une fois l'essai lancé. Simple comme bonjour.

Cette période d'essai gratuit est une excellente occasion de tester vos compétences en multijoueur et en mode Zombies, que vous soyez un vétéran de la franchise ou un nouveau venu. Avec cette initiative, Activision offre une opportunité en or aux joueurs de s’immerger dans l’univers de Call of Duty Modern Warfare 3. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, on vous conseille la lecture de notre TEST sur le sujet.