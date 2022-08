Call of Duty : Modern Warfare 2 fait clairement partie des titres les plus attendus de cette fin d'année et forcément les yeux sont rivés sur les dates à venir de la future bêta. Et à en croire les informations, les joueurs PlayStation seront les premiers servis comme cela est le cas depuis ces dernières années.

C'est lors de la finale de la Call of Duty League Championships que les dates de la bêta du titre d'Activision ont été dévoilées. Voici quand vous pourrez jouer à Call of Duty Modern Warfare 2.

Call of Duty Modern Warfare 2 : Préparez vos manettes la Beta arrive !

Voici donc les dates de la beta de Call of Duty Modern Warfare 2 pour les joueurs PS5 et PS4 uniquement :

Accès anticipés : du 16 au 17 septembre

Bêta ouverte : du 18 au 20 septembre

Et voici les dates pour les joueurs des autres plateformes :

Xbox & PC accès anticipés : du 22 et 23 septembre

du 22 et 23 septembre Xbox & PC beta ouverte : du 24 au 26 septembre

: du 24 au 26 septembre PlayStation beta ouverte : du 22 au 26 septembre

Ajoutons à cela que ladite beta sera cross-plateforme. En bref, vous pourrez y jouer avec qui vous voulez dont vos amis. Dans tous les cas, cela donnera un bon aperçu des nouvelles mécaniques de gameplay à venir.

Bref, il faudra être patient. En outre, il est toujours bon de mentionner qu'il y aurait trois éditions du jeu : standard, bundle cross-gen et vault. Cette dernière, plus onéreuse, renfermerait le battle pass, des opérateurs, skins et schémas d'armes. Mais également 20 heures de double XP et 50 niveaux d'avance. L'accès à la bêta ouverte, en accès anticipé ou non, serait conditionné au bundle cross-gen et à la « vault edition ».

Call of Duty Modern Warfare 2 sera disponible dès le 28 octobre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.