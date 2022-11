Pour pallier à l'absence d'un nouveau gros jeu en 2023, Call of Duty Modern Warfare 2 pourrait avoir un spin-off avec un personnage emblématique. Les détails.

Pas de CoD en 2023 ? Au vu de la multiplication des rumeurs sérieuses à ce sujet, ça y ressemble fortement. Mais vous aurez votre dose avec un contenu premium payant pour Call of Duty Modern Warfare 2.

Un spin-off Call of Duty Modern Warfare 2 dans les cartons ?

Pour la première fois depuis 2005, il ne devrait y avoir aucun nouveau jeu Call of Duty, mais plutôt un « contenu premium payant » selon les termes employés par Activision lui-même. Un simple DLC ? Non, d'après les bruits de couloir, ce serait quelque chose de bien plus gros.

D'après Jason Schreier, il ne fait aucun doute que ce projet mystérieux est lié à Call of Duty Modern Warfare 2. Une rumeur corroborée par le leaker Ralph Valve (via Whatifgaming) qui a ajouté son grain de sel. Pour lui, ce contenu serait une campagne spin-off à Modern Warfare II avec Simon « Ghost » Riley en personnage principal - qui a dévoilé son vrai visage récemment. Une première dans l'histoire de la franchise qui ne s'est jamais attardée sur un héros en particulier.

Ce DLC massif serait développé par Sledgehammer Games (Vanguard, Advanced Warfare, WWII...), tandis que le studio Treyarch se concentrerait lui sur Call of Duty 2024.