Activision-Blizzard n’apprend pas de ses erreurs. Overwatch 2 a connu un lancement catastrophique marqué par des problèmes de serveurs, de connexion et même d’achats contre le gré des joueurs. Au cœur d’une polémique également, la fonctionnalité SMS Protect qui avait été supprimée du free-to-play une journée après sa sortie. Elle sera de retour, mais dans Call of Duty Modern Warfare 2.

Le SMS Protect aussi dans Call of Duty Modern Warfare 2

Le nouveau système de protection déployé par Blizzard dans Overwatch 2 en passe de devenir une norme ? Les joueurs étaient montés au créneau et avaient poussé l’éditeur à revoir sa position seulement une journée après son lancement. Le free-to-play demandait en effet d’associer impérativement son numéro de téléphone à son compte Battle.net pour pouvoir jouer. Or justement, la fonctionnalité mettait de côté les appareils prépayés pourtant très répandus Outre-Atlantique. Le studio avait fini par revenir partiellement sur sa position, mais Activision va remettre le couvert avec Call of Duty Modern Warfare 2.

Le SMS Protect serait en effet intégré au jeu dès sa sortie le 28 octobre prochain. Comme l’a remarqué VGC, une des pages du site officiel de Blizzard stipule clairement que le système de protection par téléphone sera obligatoire pour Call of Duty Modern Warfare 2. L’objectif reste le même : améliorer le contrôle des comportements toxiques ou encore la création de comptes multiples pour les joueurs bannis. Et comme pour Overwatch 2, les lignes VOIP et les téléphones prépayés ne seront pas acceptés. On imagine que le grogne va rapidement monter sur les réseaux sociaux comme pour OW 2. Reste maintenant à voir si Activision-Blizzard va s’adapter là aussi ou non.