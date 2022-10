Peu importe les polémiques, Call of Duty Modern Warfare 2 est déjà en route vers le succès sur les consoles PlayStation.

Call of Duty Modern Warfare 2 casse la baraque sur le PS Store

Call of Duty Modern Warfare 2 a beau enchaîné les mauvaises nouvelles comme la connexion obligatoire et répéter l'erreur d'Overwatch 2, rien n'y fait, c'est un carton sur PS5 et PS4. Sur Twitter, le constructeur félicite les développeurs d'Infinity Ward et Activision pour le record, cinq jours seulement après sa sortie.

C'est tout simplement le plus gros lancement PS Store jamais constaté pour la franchise. Un record qui prend en compte les précommandes ainsi que les ventes day one. Il n'y a plus qu'à attendre une communication d'Activision pour des chiffres précis ou à minima, savoir comment se comporte cet épisode par rapport aux autres sur toutes les plateformes.

Un tweet qui ne semble pas anodin. À l'heure où la franchise pourrait devenir une exclusivité Xbox, Sony essaye peut-être d'afficher aux yeux de tous, particulièrement à ceux des régulateurs qui doivent approuver le rachat d'Activision Blizzard, l'extrême popularité de la série sur PS5 et PS4. De son côté, Microsoft assure que transformer Call of Duty en exclu définitive n'est pas dans ses plans. Les prochains CoD n'atterriront pas non plus à la sortie dans le Xbox Game Pass en raison d'un accord entre Microsoft et Sony.