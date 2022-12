Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 s’offrent un tout nouveau patch pour la mi-saison 1. Au menu, du Rocket League et des équilibrages très attendus.

Disponible depuis fin octobre, Call of Duty Modern Warfare 2 a littéralement fait exploser les compteurs d’Activison en pulvérisant tous les records. Véritable poule aux œufs d’or, les développeurs sont au petit soin et s’apprêtent à pondre un premier gros patch pour la saison 1.

Avec son patch Reloaded, Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 ajoutent un nouveau mode de jeu totalement improbable, le Warzone Cup, soit un Rocket League à la sauce Call of Duty. On remplace les voitures colorées par des quads, on y met des soldats et on balance le tout dans un stade de foot. L’événement spécial Coupe du Monde de la FIFA sera disponible dès ce 14 décembre et vous permettra de remporter plusieurs récompenses exclusives. D’ailleurs, vous pouvez toujours profiter des packs de skins aux couleurs des légendaires footballeurs Pogba, Messi et Neymar si le cœur vous en dit.

À côté de cet ajout surprenant, Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 profitent de ce gros patch pour revoir leur interface utilisateur et surtout pour s'équilibrer un peu. Vous n’aurez bientôt plus aucune raison de rager contre le Kastov 74u ou le Bouclier anti-Émeute puisque ces derniers se prennent un nerfs pour les rentrer de force dans les rangs, et ce n’est pas plus mal. On notera également des ajustements sur les véhicules et pas mal de corrections de bugs en tout genre.

Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 notes de patch Reloaded Saison 1

Général Le menu des jetons XP a été modifié pour afficher le temps restant sur vos jetons XP directement dans le menu. Les jetons XP peuvent désormais être équipés dans le menu de pause pendant le jeu. Les jetons XP ne peuvent plus être activés accidentellement pendant les événements Double XP. Les joueurs qui rejoignent une partie en cours ne subiront plus de défaite si leur équipe perd la partie. Les pièces jointes ont maintenant une icône de réglage sur elles dans l'aperçu, indiquant celles qui peuvent être réglées et celles qui ne le peuvent pas. Les coups de grâce comptent désormais pour les 30 victimes du défi quotidien à la troisième personne dans les opérations spéciales. Les biographies des opérateurs ne sont plus coupées. L'acquisition d'un nouveau plan affichera désormais un point clignotant à côté de l'arme associée dans Gunsmith. Les joueurs ne verront plus d'écran noir sur certaines plateformes lorsqu'ils essaieront d'acheter des CP. Divers problèmes liés au déverrouillage et à la progression des armes et des accessoires ont été résolus, y compris l'affichage des statistiques.



Social Onglets HUB Social et Amis fusionnés ensemble. Les widgets de carte de joueur sont plus petits pour les amis. Ajout de la prise en charge de l'envoi groupé de demandes d'amis. Correction de divers bugs affectant les fonctionnalités de participation et/ou d'invitation à un groupe. Passage en mode Grille lors du défilement dans la liste d'amis.



Divers Les positions de la caméra sur les opérateurs ont été ajustées pour un meilleur positionnement avec l'interface utilisateur Ajustements des filtres de tri Correction du navigateur afin qu'il ne défile plus lorsqu'il n'est pas plein. Correction d'un problème avec les cartes persos qui n'apparaissaient pas dans la vitrine des joueurs après qu'ils les aient définies. Correction d'un problème où les joueurs ne triaient pas correctement par progression dans le navigateur de joueurs. Masque les emplacement d'accessoires vides lors de l'inspection des armes Ajustement des états de la liste des membres (silencieux, micro ouvert, connecté, etc.) pour être plus clair Ajustement des états des messages texte dans le chat de jeu Les joueurs de la liste des membres seront désormais divisés par équipe dans les lobbies Correction d'un problème où les joueurs du lobby pouvaient toujours être entendus lorsqu'ils étaient connectés à un canal personnalisé Ajout de la possibilité de discuter par SMS avec les membres du "Groupe"



Equilibrages

Le P890 Akimb , le X12 et le Basilisk et .50 GS ont reçu une réduction des dégâts contre les adversaires blindés

Correction d'un problème qui faisait que les fusils de chasse affichaient de manière incohérente le marqueur d'armure cassée

Kastov-74u Petite réduction des dégâts rapprochés ; trois coups pour tuer nécessitent au moins un coup de poitrine



M13B Blocage du lanceur sous le canon et du fusil de chasse sur le canon 7" Bruen B-M20



Kastov 545 Augmentation de la vitesse initiale Petite diminution de la propagation de la hanche Augmente les dégâts rapprochés Augmentation du multiplicateur de dégâts à la poitrine



MX9 Augmentation de la vitesse de déplacement, de la vitesse ADS et de la vitesse de sprint pour tirer sur le chargeur 32 cartouches



VEL 46 Écartement réduit au tir à la hanche Augmentation de la vitesse de déplacement Augmentation des dégâts lointains



Basilisk Blocage des compensateurs Basilisk et cache-flamme sur le canon FTAC ARROW Ajout de l'utilisation de la fixation de bouche sur le canon FTAC ARROW : LOCKSHOT KT85, SA LEVELER 55, CRONEN DARK KX30



50GS Écartement réduit en tir à la hanche Augmentation de la portée des dégâts maximum au tir à la tête Augmentation de la portée des dégâts globaux Augmentation des multiplicateurs de dégâts au cou et à la partie supérieure des épaules Augmentation de la vitesse des balles Augmentation de la portée des dégâts sur le canon SA LONGSHOT - 50 et SA TYRANT FIFTY



Les fusils de chasse ne peuvent plus tuer les joueurs entièrement blindés en un seul coup

Expedite 12 Catégorie de garde ajoutée : Garde TV CF40 Garde de chasse AZ-40 AZAROV T15



Bouclier anti-émeutes Vitesse de déplacement réduite Réduction des dégâts de mêlée Amélioration de l'animation du mouvement du bouclier Temps plus long pour retirer le couteau de lancer lorsque le bouclier anti-émeute est équipé



JOKR Les missiles n'atterrissent plus hors des limites lorsqu'ils ciblent un mur au bord d'une carte Amélioration de la lisibilité thermique lors de la visée



Véhicules Réduction des dégâts de collision subis par le Heavy Chopper, en particulier lors de l'atterrissage. Augmente la santé et la résistance aux dommages de l'UTV. Augmentation des dégâts de chute sur le VTT et l'UTV. Ajout de la vitesse de rotation de la tourelle personnalisée pour l'APC, le char léger et le char lourd. Augmentation des dégâts infligés par l'IA aux deux versions LTV. Distance réduite sur laquelle les bateaux peuvent être pilotés lorsqu'ils sont complètement hors de l'eau Sorties de véhicule ajustées pour limiter les risques de ne pas pouvoir sortir sur des pentes raides Les joueurs n'obtiendront plus le compte à rebours "hors limites" lorsqu'ils prendront un véhicule de la zone restreinte d'un ennemi dans Ground War et sortiront de la zone Correction d'un problème où le joueur continuait à voir le compte à rebours s'il montait dans un véhicule juste à l'extérieur de la zone



Vous retrouverez enfin quelques ajustements lié au mode DMZ et une montagne de correction de bugs directement sur le post dédié du site officiel. Notez par ailleurs que tous les changements s'appliquent également au mode Warzone 2.0.