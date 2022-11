Call of Duty Modern Warfare 2 mettra bientôt le foot à l’honneur avec un mode de jeu temporaire à mi-chemin entre FIFA 23 et Rocket League. Activision en avait vaguement parlé lors d’un récent article autour de sa saison 1, et les dataminers on finit par découvrir le pot aux roses.

Modern Warfare 2 se la joue FIFA et Rocket League

Alors que Modern Warfare 2 et Warzone 2 viennent d'entrer dans leur toute première saison, les fichiers du jeu ont laissé entrevoir un certain mode « CODBall ». Temporaire, cet événement sera là pour célébrer la Coupe du Monde de la FIFA qui se déroulera au Qatar dès le 20 novembre prochain.

À cette occasion, Call of Duty Modern Warfare 2 permettra aux joueurs de déverrouiller des opérateurs reprenant les traits de célèbres footballeurs, et stars de FIFA 23, comme Messi, Pogba ou encore Neymar Jr.

Avec son événement intitulé « Modern Warfare FC », Call of Duty s’offrira donc un mode CODBall qui, d’après les informations déterrées par le dataminer CODSploitzlmgz, s’apparenterait à un Rocket League. Les joueurs conduiraient alors des VTT (le véhicule blindé, pas le vélo) dans une arène similaire à un stade de foot. L’objectif étant d’envoyer la balle dans le but adverse évidemment. Si les visuels extirpés du mode de jeu ont, pour l’heure, pris un coup de DMCA, on ne devrait pas tarder à avoir une bande-annonce officielle puisqu’Activision à d’ores et déjà daté son événement au 21 novembre prochain, pile-poil lorsque la Coupe du Monde de la FIFA débutera donc.

En revanche, ce mode de jeu ne semble pas être intégrer à Warzone 2 et ne devrait donc concerner que les possesseurs de Modern Warfare 2. A première vue, les joueurs du battle royale devront se contenter de s'étriper en ligne sans toucher au ballon. Mais avec toutes les nouveautés mises en place, ils ne devraient pas s'ennuyer.