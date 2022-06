Comme chaque année depuis des décennies, Activision dévoile sa nouvelle mouture annuelle pour sa série phare Call of Duty. Cette fois-ci, c'est par l'intermédiaire d'une fuite que le prochain volet de la saga se dévoile.

Une vidéo de 20 secondes

C'est par le biais de Twitter et du forum resetera que le trailer de Call of Duty Modern Warfare 2 s'est dévoilé avant l'heure. Cette courte vidéo d'une vingtaine de secondes que vous pouvez retrouver ici permet de se faire une idée de ce que nous réserve le titre.

Comme vous le savez peut-être, attention spoiler, à la fin de Call of Duty Modern Warfare, le capitaine Price fait en sorte de reformer la Task Force 141 dont on a pu suivre les pérégrinations dans les premières itérations. Cette force spéciale est en action dans cette courte vidéo avec l'apparition de Soap ou encore Ghost. Reste maintenant à voir le scénario mis en place avec Makarov et probablement le général Shepherd. Rien n'est moins sûr pour ce dernier, ce qui serait probablement un brin prévisible.

Call of Duty doit se montrer aujourd'hui

Plus amples informations devraient d'ailleurs arriver dès aujourd'hui. En effet, des révélations autour du jeu devraient arriver dans les heures qui suivent sur les internets. D'après Tom Henderson, le solo, le multijoueur et Warzone pourraient être à l'honneur.

Dans tous les cas il faudra être patient. En outre, il est toujours bon de mentionner qu'il y aurait trois éditions du jeu : standard, bundle cross-gen et vault. Cette dernière, plus onéreuse, renfermerait le battle pass, des opérateurs, skins et schémas d'armes. Mais également 20 heures de double XP et 50 niveaux d'avance. L'accès à la bêta ouverte, en accès anticipé ou non, serait conditionné au bundle cross-gen et à la « vault edition ».

Call of Duty Modern Warfare 2 sera disponible dès le 28 octobre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.