Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 se traînent un boulet depuis leur lancement. Un gadget beaucoup trop fort qui, en prime, explose la rétine. On parle bien de cette horreur qu’est la grenade flash. Une arme non létale certes, mais beaucoup trop efficace à tel point qu’il y en a dans toutes les parties et souvent en quantité. Résultat, certaine partie sont un festival de flash blanc à en cramer sa télé. Si les studios en charge de l’équilibrage ont d’ores et déjà réduit ses effets, une nouvelle mise à jour va enfin permettre aux joueurs de ne plus perdre un œil en jouant. Il était temps

Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2 ajoutent enfin cette option tant attendue

Sur Twitter, deux studios principaux de la franchise ont fait mine de discuter ensemble pour annoncer l’arrivée d’une fonctionnalité extrêmement attendue. Dès le prochain patch, il sera en effet possible de régler le flash de la grenade pour l’inverser. Ce qui signifie qu’au lieu d’avoir un écran qui vire au blanc en nous brûlant les yeux au passage, il passera cette fois au noir. Une option d’accessibilité qui permet également aux hypersensibles de pouvoir continuer à regarder leur écran sans craindre le malaise.

Mieux vaut tard que jamais

Ce genre d’option commence peu à peu à se multiplier, mais reste malheureusement encore assez rare dans les FPS compétitifs. Pourtant, c’est un réel problème pour beaucoup de joueurs. Certains sont particulièrement sensibles aux flashs brutaux tandis que d’autres trouvent ça tout simplement très désagréable. Ça l'est d’autant plus si l’on joue dans la pénombre. Mais ce problème sera donc bientôt réglé sur Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.0.

Modern Warfare 2 est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Warzone 2.0 est lui aussi accessible sur ces mêmes plateformes, mais en tant que jeu gratuit. Les deux jeux sont régulièrement mis à jour et profitent de nombreux événements et crossovers dont certains sont d'ailleurs très, très surprenants...