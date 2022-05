Les choses se précisent pour Call of Duty Modern Warfare 2 qui annonce sa date de sortie sur consoles et PC. Ce premier aperçu comporte des infos sur les personnages du jeu et des visuels.

Call of Duty Modern Warfare 2 sera disponible pour les fêtes de fin d'année. Activision et Infinity Ward ont aussi révélé quelques informations sur le jeu comme le retour de la Task Force 141.

Call of Duty Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre 2022 sur consoles PC. Bien que les plateformes ne soient pas annoncées, le jeu devrait être disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Activision n'envisagerait donc pas de lâcher la précédente génération et ses centaines de millions de machines.

Un premier visuel dévoile Simon « Ghost » Riley, et de ce fait, une information essentielle sur le titre. La Task Force 141 revient avec Ghost, le Capitaine John Price, Kyle « Gaz » Garrick, John « Soap » MacTavish et Alejandro Vargas. Des visuels pour ces soldats sont disponibles dans notre galerie.

Pour le reveal de CoD MW II, Activision a affrété un cargo afin d'y loger des visuels gigantesques des personnages et du keyart du soft. Un événement qui a eu lieu sur le port de Long Beach, à Los Angeles.

Il y a quelques temps, de nombreux renseignements vous attendaient dans le port de Long Beach. Avec plus de 8 000 m² d'illustrations visibles depuis l'espace, c'est le chapitre suivant de cette franchise légendaire qui vous a été dévoilé. En l'espace de 24 heures, une équipe a manœuvré un cargo gigantesque aux couleurs de Modern Warfare II, dont les conteneurs de stockage étaient ornés de l'énigmatique opérateur Ghost de la Task Force 141, et l'a amarré au port, ce dernier constituant la dernière pièce du gigantesque puzzle MWII.

Le gameplay de ce nouveau Call of pourrait arriver le 8 juin prochain.

Une bêta exclusive PS4 et PS5 ?

Malgré le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, le partenariat avec PlayStation ne devrait pas prendre fin avant 2024. En effet, selon Charlie Intel, les joueurs qui précommandent Call of Duty Modern Warfare 2 sur PS4 et PS5 obtiendraient un accès anticipé à la bêta ouverte. Cette information aurait été trouvée dans les fichiers de la saison 3 de CoD Vanguard.

Il y aurait trois éditions du jeu : standard, bundle cross-gen et vault. Cette dernière, plus onéreuse, renfermerait le battle pass, des opérateurs, skins et schémas d'armes. Mais également 20 heures de double XP et 50 niveaux d'avance. L'accès à la bêta ouverte, en accès anticipé ou non, serait conditionné au bundle cross-gen et à la « vault edition ».

Call of Duty Modern Warfare 2 sera disponible dès le 28 octobre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.