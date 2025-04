Il semblerait qu'Activion, et par extension Microsoft, préparent bientôt le retour de deux monuments de la franchise FPS Call of Duty. Nous avions déjà entendu plusieurs rumeurs à ce sujet, mais la chose se confirme maintenant de manière plus officielle via l'organisme de classification australien.

Le retour de monuments de Call of Duty dans le viseur du gouvernement australien

Après Black Ops 6 sorti en novembre dernier, on attend a priori encore deux nouveaux jeux Call of Duty pour 2026 et 2027. D'ici là, Activision n'entend visiblement pas laisser dormir sa très lucrative franchise. Outre les ajouts de contenus saisonniers pour BO6 et le Battle Royale Warzone (dont certains utilisés par l'IA, ce qui a provoqué une vive polémique), les choses se concrétisent pour le retour d'anciens opus cultes, en la personne de Modern Warfare 2 et 3.

Pour rappel, nous avions entendu parler via un leak d'eXtas1s d'un retour prochain de Call of Duty Modern Warfare 2 sur le Xbox Game Pass. Deux mois plus tard, cela prend une forme plus officielle grâce à l'organisme de classification australien. Sur celui-ci, on peut en effet maintenant consulter deux nouvelles pages dédiées justement à Modern Warfare 2, mais aussi sa suite directe. Chacun écope d'une classification MA 15+, en raison de la présence de forte violence et d'interactions en ligne.

Sur la page dédiée à Modern Warfare 2, on peut voir la mention « PS5 Cross-Gen Edition ». Concernant Modern Warfare 3, on peut cette fois lire simplement « Cross-Gen Edition ». On peut en tout cas s'attendre à une forme revisitée de ces deux opus cultes de la franchise de Call of Duty, potentiellement dans une forme « Classique », mais adaptée aux consoles dernière génération. Cela cadrerait en tout cas avec les leaks indiquant que ceux-ci reviendraient bientôt sur le Xbox Game Pass. Reste maintenant à attendre une annonce officielle de la part d'Activision pour en avoir le cœur net.

© Activision

Source : Site officiel de l'organisme de classification australien