Si lors de son annonce le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft avait fait exploser la toile, notamment à cause des quelques 70 milliards de dollars allongés sur la table.

Un transaction complètement folle qui a secoué toute l’industrie, mais qui, depuis, à pris l’eau et s’est rapidement transformé en véritable télénovela à cause de Call of Duty.

Microsoft fait une offre surprenante et assez incroyable

Pourquoi ? Et bien principalement parce que Sony n’est pas content de voir une licence aussi forte que Call of Duty atterrir dans le catalogue de son adversaire direct. Mais plus le dossier avance, plus les arguments de chaque camp virent au grand n’importe quoi. C'est en tout cas ce que l'on ressent lorsque l'on suit l'affaire depuis l'extérieur, ne mâchons pas nos mots.

D'abord Microsoft balaye l’idée de rendre Call of Duty exclusif, Sony contre-attaque en sortant des chiffres et en affirmant qu'il sera ruiné si Call of Duty finissait chez Microsoft, puis c'est encore la firme Xbox qui surenchérit, et ainsi de suite.

Les mois passent et l'histoire se répète à chaque fois qu'un nouvel organisme de régulation (ou autre) met son nez dans le dossier. Finalement, alors que le CMA (l'organiste au Royaume-Uni) décide lui aussi d'y mettre son grain de sel, Xbox à décider de faire tapis et propose désormais un deal que Sony aurait bien du mal à refuser.

Call of Duty dans le PS Plus et le Xbox Game Pass day one ?

S'il parait évident que Call of Duty pèse très très lourd dans la balance, Microsoft est prêt à tous les sacrifices pour apposer un Xbox Game Studios à Activision-Blizzard.

La marque verte vient en effet de promettre à Sony qu’il pourrait mettre tous les Call of Duty dans ses catalogues PS Plus en même temps et autant de temps que Microsoft le fera avec son Xbox Game Pass. En d’autres termes, voir atterrir Call of Duty en day one sur le PS Plus et en même temps sur le Xbox Game Pass est une réalité que l’on pourrait bien toucher du doigt si le deal est accepté.

Tous les jeux Call of Duty faisant l'objet d'un abonnement multijeux (Xbox Game Pass) de Microsoft peuvent être inclus dans le service d'abonnement multijeux (PS Plus)de Sony, au même moment et pour la même durée Microsoft dans sa réponse à la CMA via Gamebolt

Xbox tente le tout pour le tout !

Une proposition complètement dingue qui pourrait nous faire penser que Microsoft trouverait finalement son compte ailleurs dans l’acquisition d’Activision. Argument qu’il ne cesse d’ailleurs de mettre sur la table à chaque fois qu’il prend la parole sur le dossier.

Manœuvre calculée ? Quel intérêt pour Microsoft ? On ne sait pas exactement pour le moment. Mais le fait est que pour les joueurs, c’est une aubaine. Ils pourraient en effet profiter de leur FPS préféré à moindre coûts en payant simplement un abonnement qui offrirait en prime l’accès à tout un tas d’autres titres. Et ce, peu importe la plateforme choisie. Vu d'ici donc, les fans ont de quoi saliver. Cela pourrait non seulement faire des heureux chez les joueurs, mais aussi faire exploser les ventes de services avec abonnement. Ça par contre, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Certains joueurs, mais aussi plusieurs professionnels, ne voient pas spécialement d'un très bon œil la croissance grandissante de ce genre de services, que l'on commence à voir absolument partout et dans tous les domaines.

Affaire à suivre.