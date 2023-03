On le sait depuis de nombreux mois, l'inquiétude grandit aussi bien chez les joueurs que chez les autorités sur la potentielle main mise de Microsoft sur Call of Duty pour en faire une exclusivité. Ce qui aurait pour conséquence de complétement déstabiliser le marché. Dans ce contexte, Microsoft a contesté les préoccupations de l'autorité britannique de la concurrence (CMA).

Microsoft enquête sur Call of Duty

En effet, selon une enquête YouGov, commandée par le géant en personne, 3% des propriétaires de PlayStation migreraient vers Xbox si Microsoft rendait Call of Duty exclusif. Microsoft affirme de fait que ce n'est pas une incitation suffisante pour supprimer la franchise des consoles PlayStation. Dans le même temps, Microsoft a aussi divulgué les résultats de l'enquête de janvier à Axios. Rima Alaily, vice-présidente du groupe Droit de la concurrence de Microsoft y déclare :

Comme nous l'avons toujours dit : cela n'a aucun sens commercial de retirer Call of Duty de PlayStation. Le nombre de personnes qui passeraient à Xbox est trop ​​petit pour nuire à la capacité de concurrence de Sony et trop petit pour rendre une stratégie de retenue rentable pour Xbox.

La contre enquête du gouvernement

De son coté, le CMA a commandé sa propre enquête, qui a révélé que 15% des joueurs actifs de Call of Duty (au moins 10 heures sur le jeu) passeraient chez Xbox en cas d'exclusivité ou... sur PC. Fait amusant, l'enquête YouGov commandée par Microsoft s'est concentrée uniquement sur le changement de console. Et dans le cas d'un changement PlayStation vers PC, on se doute que Microsoft a aussi beaucoup a y gagner (Microsoft Store, etc).

Microsoft souhaite donc rassurer mais est-ce suffisant ? La CMA rendra sa décision concernant cette acquisition d'Activision Blizzard le 26 avril 2023. Le jour de la vérité ?