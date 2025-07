Deux des plus gros Call of Duty sont actuellement gratuits et peuvent être récupérés pour être gardés à vie ! On vous explique comment faire.

Call of Duty peut-être critiqué, ça reste une licence phare et clé dans l’histoire du jeu vidéo, quoi qu’on en dise. Sans compter que tous les jeux ne sont pas foncièrement mauvais, certains sont même culte et/ou ont bousculé les codes à l’époque lors de leur sortie. C’est le cas notamment de Call of Duty 4 Modern Warfare et sa suite COD Modern Warfare 2. Deux jeux qui, en plus d’être de vraies claques graphiques et techniques, ont enterré le reste de la concurrence. Des années plus tard, ces derniers auront le droit à des reboot dès 2019. C’est justement l’un de ceux-là, et sa triste suite, qu’il sera possible de récupérer gratuitement dès maintenant… mais sur Xbox uniquement.

Deux des plus gros Call of Duty sont gratuits à vie

Si vous êtes fans de la licence, ou que pour une raison ou une autre et Call of Duty MWII (2022) et sa suite vous attirent, vous êtes à la bonne adresse. Les deux jeux sont actuellement gratuits via l’application Xbox et vous pouvez dès maintenant les réclamer pour les ajouter définitivement à votre bibliothèque. Que vous soyez sur consoles ou sur PC, les jeux sont disponibles. Pour les récupérer, il suffit simplement de se rendre sur le site Xbox, de trouver la fiche des jeux concernés. Connectez-vous ensuite au compte Microsoft que vous utilisez sur consoles et PC, et le tour est joué !

COD Modern Warfare 2 (2022), une réussite

COD MW2

Le premier jeu gratuit n'est autre que Call of Duty Modern Warfare 2 (2022) est une sorte de reboot qui fait suite au premier Modern Warfare (2019), lui aussi un reboot. On retrouve donc la Task Force 141, quelques nouvelles têtes, un conflit XXL et des séquences dignes des meilleurs films d’action. Le jeu est un carton, un reussite même et est très apprécié par les fans de la franchise, heureux de ce retour aux sources entrepris en pleine période Covid. Une bonne pioche donc, d'autant plus qu'il est gratuit.

COD Modern Warfare 3, l'un des plus généreux

COD MW3

Sa suite, Call of Duty Modern Warfare 3, n'est malheureusement pas au même niveau. Outre le fait qu'Activision fera une communication désastreuse pour essayer de faire passer la pilule, le jeu en lui-même ne coche même pas les cases de sa propre licence. Entre une campagne famélique et peu inspirée, un multijoueur copier/coller du précédent épisode et qui ressemble à un carnaval dès le lancement… ce n'est clairement pas folichon d'autant plus que les "nouvelles cartes" sont toutes d'anciennes cartes des MW2 et MW3 originaux.

Malgré tout, Mondern Warfare 3 est à ce jour le Call of Duty le plus généreux en termes de contenu, c'est même indécent tant il y a d'armes, de gadget, de cartes et de modes multijoueurs. Un festival que vous pouvez vous offrir gratuitement ici aussi. Ces deux gros Call of Duty sont donc gratuits via l’appli Xbox, mais il ne faut pas traîner l’offre n’est pas éternelle. Quand bien même les deux jeux sont disponibles dans le Xbox Game Pass, ici vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque définitivement et donc les conserver même si vous n’avez plus votre abonnement.

source : Xbox