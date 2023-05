La fin de la sortie annuelle d'un opus de Call of Duty, ce n'est pas pour tout de suite. Lors de l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft le 18 janvier 2022, des rumeurs indiquaient que la firme souhaitait faire évoluer le rythme de publication des épisodes de la série. Le 26 avril dernier, la CMA a bloqué l'acquisition conclue pour un montant de 70 milliards de dollars. Pour le moment, Activision Blizzard n'est donc toujours pas sous le giron de Microsoft. L'entreprise continue à développer sa licence phare, Call of Duty, comme une grande. Le prochain épisode de la franchise sortirait cette année et pourrait se montrer très prochainement.

Le prochain Call of Duty se dévoilerait le 1er août prochain

Selon Insider Gaming, le prochain Call of Duty sera révélé le 1er août prochain lors d'un événement dédié ou in-game, comme ce fut le cas de Black Ops Cold War et Vanguard. Le jeu devrait sortir le 10 novembre prochain sur PC, PlayStation et Xbox. Pour titiller l'intérêt des joueurs, deux périodes de bêta seraient prévues. La première aurait lieu du 6 au 10 octobre et la seconde du 12 au 16 octobre. Enfin, l'early access permettrait de jouer à la campagne dès le 2 novembre.

Le média ne connaît pas le nom de ce nouveau Call of Duty, mais le jeu devrait s'inscrire dans la continuité de Modern Warfare 2. Comme l'indiquait le célèbre Jason Schreier en novembre dernier, ce COD serait développé par Sledgehammer Games, se studio américain a notamment développé les opus Advanced Warfare, WW II et Vanguard. Bonne nouvelle pour les amoureux du mode Zombie : cet opus l'inclurait directement au lancement.

Avec son mode campagne, sa technique solide et son contenu riche, Call of Duty Modern Warfare II ne manquait pas d'atouts. Entre Warzone 2 et MW II, les amateurs de FPS ont de quoi faire. Activision dispose quand même d'une marge de progression intéressante pour son futur opus. Comme à chaque sortie, le prochain COD sera attendu au tournant par les joueurs et on en connaîtra enfin la nature cet été.