Sorti le 28 octobre 2022, Call of Duty : Modern Warfare II est loin de faire l'unanimité. Il n'en demeure pas moins que le derneir né de la franchise s'est extrêmement bien vendu et que des millions de joueurs peuplent régulièrement ses serveurs. Et il se pourrait même qu'Activision parvienne à faire revenir les plus capricieux. Une énorme "nouveauté" qui débarquera avec la saison 3 devrait ainsi faire son petit effet.

Quand le Modern Warfare 2 de 2009 s'invite à la fête

Cette année, Call of Duty fête sa vingtième bougie. Et le succès commercial de chaque nouveau jeu de la franchise ou presque s'avère impressionnant. Mais les joueurs se montrent quant à eux toujours plus critiques à leur égard. Aujourd'hui, c'est davantage le Battle Royale Warzone qui monopolise l'attention. Infinity Ward ne compte cependant pas rester sans rien faire. Call of Duty : Modern Warfare II est ainsi régulièrement mis à jour et rééquilibré. La prochaine grosse maj devrait logiquement être celle lançant la saison 3, à la mi-avril.

Et autant dire que le studio a peut-être bien trouvé la recette miracle pour faire revenir les joueurs. Il compte en effet miser sur la nostalgie avec le retour du fusil de précision le plus emblématique de la licence : l'Intervention ! L'information avait déjà été leakée grâce à des dataminers il y a quelques jours, mais elle est désormais officielle. Hier, le compte Twitter de Call of Duty a donc publié une courte vidéo pour nous montrer de quoi l'arme est capable. Et pour la prendre en main, qui de mieux placer que FaZeDirty, excellent "trickshoter" membre de la célèbre équipe de snipers ?

Nous avons invité FaZeDirty pour un playtest surprise de la Saison 3. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un vieil ami le rejoindrait. le FJX Imperium Sniper sortira avec la saison 3 le 12 avril.

La saison 2 de Call of Duty : Modern Warfare II se termine le 11 avril. On se doutait donc que la saison 3 débuterait le lendemain. Voilà qui est désormais officiel. L'une des principales nouveautés de cette saison sera donc l'Intervention, renommé FJX Imperium pour l'occasion. Comme d'habitude, celui-ci ne sera pas accessible immédiatement, mais vous demandera d'avancer dans le Season Pass pour être débloqué.

Un extrait de la vidéo partagée sur Twitter permet également de brièvement apercevoir la nouvelle map 6v6, Pelayo’s Lighthouse. On ne sait pas si elle sera disponible dès le 12 avril, mais il s'agirait a priori d'un remake de la carte Estate, initialement sortie sur MW2. L'épisode de 2009 est décidément à l'honneur ! Un nouvel opérateur devrait également être de la partie. Enfin, de nouveaux modes multijoueurs et un niveau inédit pour le mode RAID avaient été teasés en février. Des informations certes assez vagues, mais on en saura plus le 12 avril prochain !