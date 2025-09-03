Activision voit loin pour sa franchise la plus lucrative ! On le sait, plusieurs jeux Call of Duty sont déjà en projet pour prendre le relai après la sortie prochaine de Black Ops 7. Mais, les ambitions de l'éditeur vont encore plus loin. Après plusieurs années de rumeur, une grande nouvelle se confirme. La saga rebondit sur une tendance qui se popularise depuis peu pour passer un cap considérable dans son histoire.

Un renouveau pour Call of Duty

Au fil des années et des évolutions technologiques, la franchise a pris de l'ampleur et se la joue de plus en plus cinégraphique. Cela se constate d'autant plus avec le trailer de COD Black Ops 7, qui mise sur les effets de mise en scène, la création d'une ambiance à suspens, tout en distillant des éléments de scénario. Sans compter que la saga ne se prive pas de la présence de figures phares du grand comme du petit écran, entre les Michael Keaton, Kevin Spacey et autre Milo Ventimiglia.

Il y avait donc tous les ingrédients pour que la licence s'essaie à un autre médium. Après des décennies à avoir faire ses armes sur PC et console, la franchise va s'offrir un nouveau cadre, c'est officiel ! Activision-Blizzard a conclu un accord avec la société Paramount Skydance afin de produire un film Call of Duty.

En tant que fan de longue date de Call of Duty, c’est vraiment un rêve qui devient réalité. David Ellison, directeur de Skydance.



Le monde du jeu vidéo va donc s'offrir une nouvelle adaptation d'ampleur au cinéma ! Et pour le coup, Skydance, à qui on doit notamment Mission Impossible 7, s'attaque à une des plus grosses licences du secteur. Les détails du film Call of Duty sont encore à définir, mais Activision accorde publiquement sa confiance à la société de production, jugée en mesure de « porter l'action viscérale et époustouflante sur grand écran ». Le projet promet déjà d'« honorer et développer ce qui a fait la grandeur de cette franchise ». Plus qu'un film de guerre, le film Call of Duty promet déjà du grand spectacle pour les salles obscures.