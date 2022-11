La franchise Call of Duty vit-elle ses dernières années sur les consoles PlayStation ? Xbox a rédigé une autre offre pour parvenir à un compromis qui plairait davantage à Sony et aux autorités de régulation.

Alors que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft fait l'objet d'enquêtes plus approfondies sur plusieurs territoires, Xbox essaye de s'enlever une grosse épine du pied : Call of Duty. Le constructeur a formulé un meilleur deal à PlayStation tout récemment.

PlayStation pourrait garder Call of Duty pendant...

Pour que le rachat d'Activision Blizzard soit validé, il va falloir que seize pays l'approuvent. Une acquisition de taille qui, pour l'instant, est scrutée plus en profondeur par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union Européenne. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite et le Brésil ont eux fait le choix de donner leur approbation sans investigation supplémentaire.

L'un des sujets brûlants, au cœur d'une querelle entre Xbox et PlayStation, c'est Call of Duty. À la base, Microsoft avait offert à Sony de laisser la franchise sur ses consoles trois ans de plus, par rapport au contrat qui existe aujourd'hui, ce qui n'a pas convenu à ce dernier. Selon le New York Times, la firme de Redmond est donc revenu le 11 novembre avec une autre proposition : sortir les jeux Call of Duty sur les machines PlayStation pendant 10 ans. Sont-ils tombés d'accord ? Sony n'a pas voulu commenter l'information.

Vers un deal "à vie" ?

D'après Phil Spencer, le patron de Xbox, Call of Duty n'est pas un véritable sujet puisque les jeux mobiles comme Candy Crush sont la vraie cible du constructeur dans ce rachat. Une interview dans laquelle il déclarait aussi :

Je pense que l'idée de rédiger un contrat sur lequel figure le terme « à jamais » est un peu ridicule, mais je n'ai aucun problème à prendre un engagement à plus long terme qui conviendrait à Sony et aux autorités de régulation. Nous estimons que CoD restera sur les consoles PlayStation pendant aussi longtemps que les joueurs voudront y jouer sur ces plateformes et ce n'est pas une menace concurrentielle envers Sony.

Ce deal de 10 ans pourrait-il convenir à PlayStation ? Ce n'est pas dit. Avec la possible fin de l'annualisation des Call of Duty, et donc un nombre de jeux CoD plus faible, cette durée pourrait être jugée insuffisante. Du côté de Windows Central, le journaliste Jez Corden est d'avis que Sony veut dans le fond empêcher tout rachat. Vrai ou non, le feuilleton est loin d'être terminé. Et pendant ce temps, Bobby Kotick est toujours en place, au calme dans son bureau...