Call of Duty: Black Ops 6 a écouté les joueurs et propose enfin une fonctionnalité ultra attendue, surtout par les joueurs console. Explications. De quoi s'agit t-il ?

Bonne nouvelle pour les joueurs console ! À partir de la Saison 3 de Call of Duty: Black Ops 6, une nouvelle option de crossplay réservé aux consoles va faire son apparition. Ce petit changement pourrait bien faire une grande différence dans l’expérience de jeu au quotidien.

Une option très attendue par la communauté Call of Duty

Jusqu’ici, le crossplay était total sur Call of Duty Black Ops 6. Que vous jouiez sur PC, Xbox ou PlayStation, vous pouviez tomber sur n’importe quel adversaire. Sur le papier, c’est pratique. En réalité, ça posait souvent problème. Sur console, nombreux sont ceux à se plaindre d’un déséquilibre face aux joueurs PC. Meilleure précision, logiciels de triche, confort clavier-souris... Certains matchs devenaient vite frustrants.

Avec cette nouveauté, les joueurs auront enfin le choix. À vous de décider si vous voulez affronter tout le monde, uniquement des joueurs consoles, ou rester sur votre propre plateforme. La grande nouveauté, c’est que les paramètres de crossplay ne seront plus globaux. Ils seront désormais séparés en fonction du mode de jeu sur Call of Duty. Ainsi, vous pourrez définir des préférences différentes selon que vous jouez en multijoueur classé, en Warzone classé ou dans les modes non classés comme le Quickplay, les jeux en groupe ou les playlists en vedette.

Un bon compromis entre confort et rapidité

Pour chacun de ces modes, trois options seront disponibles sur Call of Duty. Vous pourrez choisir d’activer le crossplay complet, c’est-à-dire avec les joueurs PC et toutes les consoles. C’est l’option qui offre les files d’attente les plus rapides, mais aussi les adversaires les plus variés.

Vous pourrez également opter pour le crossplay consoles uniquement sur Call of Duty. Cette option permet de jouer uniquement avec des utilisateurs Xbox ou PlayStation, sans mélanger les plateformes PC. Un bon compromis pour préserver un certain équilibre tout en conservant une communauté assez large.

Enfin, il sera possible de désactiver totalement le crossplay. Dans ce cas, vous ne serez jumelé qu’avec des joueurs utilisant la même plateforme que vous. C’est l’option la plus stricte, mais elle rallonge souvent les temps d’attente. Évidemment, plus vous restreignez vos paramètres, plus les temps de recherche risquent d’être longs. C’est le compromis classique.

