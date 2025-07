De nombreux joueurs vont être surpris à l'allumage de Call of Duty. Il y a du nouveau de la part d'Activision et ça va en frustrer plus d'un, vous pouvez en être sûr.

Comptant parmi les licences vidéoludiques les plus populaires au monde, Call of Duty n'est pourtant pas exempte de défauts. Les joueuses et joueurs rapportent régulièrement des éléments qui leur posent un problème, souvent à propos des cheaters. Cela dit, un autre fléau également très courant dans les jeux en ligne tend à compliquer certaines parties. Mais, celui-ci pourrait être amené à diminuer avec une petite adaptation.

Les joueurs de Call of Duty vont changer

On pourra s'accorder à dire que tous les jeux vidéo ne sont pas accordés à tous les publics. C'est pour cela que des organismes d'évaluation existent, à l'instar du PEGI européen. Ceux-ci veillent à classifier les productions par âge et relever les contenus potentiellement choquants qu'ils contiennent. Dès lors, un jeu de guerre réaliste et explicite comme Call of Duty Black Ops 6 et ses semblables est inévitablement conseillé à partir de 18 ans.

Pour autant, il est unanimement reconnu que les mineurs ne se privent pas de jouer à des productions PEGI 18. Il suffit pour cela d'acheter un jeu, comme Call of Duty, et de le lancer. Cependant, outre les contenus choquants qui peuvent apparaître, certaines structures alertent face à ces situations, mettant en lumière les risques d'addiction décuplés avant l'âge de 16 ans. Nous pourrions aussi évoquer les problèmes de harcèlement en ligne dont il est d'autant plus préférable de protéger les plus jeunes.

Mais les studios semblent commencer à réagir. C'est notamment le cas d'Activision, ainsi que certains joueurs ont pu s'en rendre compte dernièrement. Effectivement, au lancement d'un Call of Duty, qu'il s'agisse d'un opus numéroté ou du free-to-play Warzone, un nouvel écran s'affiche. Désormais, les jeux de la licence demandent d'indiquer sa date de naissance et, par conséquent, son âge. Si la personne est mineure, elle devra alors valider sa connexion grâce au contrôle parental. Voilà qui va en bloquer plus d'un à l'entrée !

Activision justifie ce changement pour Call of Duty. L'éditeur indique que cette vérification vise à « aider pour assurer une meilleure expérience pour tous les joueurs ». L'objectif avancé est donc de préserver une ambiance la plus saine possible pour les parties en ligne. Ce genre de mesures concernent tout un tas de jeux, au-delà des COD. Ça risque évidemment d'en faire pleurer certains, sortez les mouchoirs pour vos petits frères.