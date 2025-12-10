Call of Duty est un peu à bout de souffle avec Black Ops 7 et face à la concurrence énorme que représente Battlefield 6. Pour sauver sa peau, la licence prépare des changements en profondeur, et même assez radicaux.

La franchise Call of Duty vient de faire un geste que beaucoup de joueurs n’attendaient plus. Après des années de sorties très répétitives, Activision reconnaît que la série n’a pas toujours répondu aux attentes et annonce un changement de stratégie. Le message est clair. L’avenir de Call of Duty doit être plus varié, plus ambitieux… et peut-être, enfin, plus ouvert. L'effet Battlefield 6 semble... radical.

Un choix important pour la suite de la Call of Duty

C’est la première grande décision. Call of Duty ne sortira plus deux Modern Warfare ou deux Black Ops d’affilée. Pendant longtemps, ces deux sous-séries se sont alternées sans laisser beaucoup de place au reste. Résultat, un sentiment de déjà-vu commençait à s’installer.

Avec ce changement, Activision veut à nouveau surprendre. Chaque épisode doit proposer une expérience vraiment différente. L’éditeur insiste sur un point essentiel, l’innovation doit être réelle, pas juste cosmétique. En revanche, le rythme annuel, lui, ne change pas. On aura toujours un Call of Duty chaque année, mais pas forcément un Modern Warfare ou un Black Ops. C'est déjà ça...

Black Ops 7, un tournant qui pousse à réagir

Si Activision fait évoluer sa stratégie aujourd’hui, ce n’est pas par hasard. Le dernier épisode, Call of Duty Black Ops 7, n’a pas atteint le niveau de succès espéré. Il a bien fonctionné au lancement, mais il a aussi reçu de nombreux retours mitigés, notamment sur son manque de fraîcheur.

Pour répondre à cette situation, Activision ouvre largement les portes, un week-end gratuit est prévu pour permettre aux joueurs de tester le jeu et de se faire leur propre avis. En parallèle, la première saison de contenu s’annonce très ambitieuse. Le studio veut montrer qu’il peut tenir ses promesses sur le long terme.

Une nouvelle ère se prépare pour la licence

Derrière ce discours se cache une ambition plus grande. Activision évoque une « nouvelle ère » pour Call of Duty. Le studio travaille déjà sur les futurs jeux, qui devront à la fois respecter les attentes des fans et apporter des idées neuves.

On peut donc s’attendre à plus de diversité dans les univers, les thèmes ou les directions artistiques. Peut-être même au retour de périodes historiques, d’approches originales ou de nouvelles sous-séries. Rien n’est confirmé, mais l’intention est là : la licence doit évoluer.

Ce changement de cap arrive alors que Microsoft s’est engagé à amener Call of Duty sur les consoles Nintendo. Cet accord, signé pour dix ans, reste d’actualité. Pourtant, aucun épisode n’a encore été annoncé sur Switch. Mais les signaux se multiplient. Plusieurs studios liés à la franchise recrutent des développeurs ayant déjà travaillé sur Switch. Et avec la prochaine Switch 2, plus puissante et mieux adaptée aux jeux AAA modernes, la fenêtre semble plus ouverte que jamais.

