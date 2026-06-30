Il y a quelques jours, Call of Duty annonçait une surprise saluée par de nombreux joueurs, mais la liesse pourrait finalement bien tourner à la déception.

En attendant Modern Warfare 4, les joueurs PS5 auront droit à un portage de Call of Duty Black Ops 1 et Black Ops 2 dès ce mois de juillet 2026, grâce à un partenariat entre Iron Galaxy et Treyarch, à l'origine de l'annonce. Mais si de nombreux joueurs ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme, ils vont peut-être vite déchanter par rapport à ce que ce double retour impliquerait réellement.

Les chiffres ne seraient pas bons pour les portages PS5 de Call of Duty Black Ops 1 et 2, Mason

Les nostalgiques de quand la franchise Call of Duty coulait des jours meilleurs auront bientôt droit, en tout cas sur PS5, à une nouvelle dose avec les portages de Black Ops 1 et 2. Mais ladite dose pourrait être bien trop cher pour ce qu'elle implique, à savoir a priori le minimum syndical pour que les deux jeux tournent correctement sur une console et des téléviseurs d'aujourd'hui.

C'est en tout cas ce qu'on peut retirer par rapport à de récents changements du côté du Xbox Store concernant Call of Duty Black Ops 1 et 2, rapportés notamment par CharlieIntel. Ces deux classiques du FPS ne bénéficieront pas de versions dédiées sur Xbox Series X|S, du fait de la présence d'éditions rétrocompatibles. Contre toute attente, ces deux titres de la franchise Call of Duty ont mystérieusement fait l'objet d'ajustements tarifaires susceptibles de refléter les intentions de l'éditeur pour la PS5.

Call of Duty Black Ops 1 et 2 sont donc désormais vendus 39,99 $ sur le Xbox Store. Pire encore, il s'agit uniquement du jeu de base, sans aucun DLC ni pack de cartes inclus. Alors qu'Activision, Treyarch et Iron Galaxy prévoient visiblement de simples portages PS5 de jeux PS3 qui ne bénéficieraient d'aucune amélioration technique significative, l'idée de débourser potentiellement 80 dollars pour deux jeux vieux de 15 ans pourrait en rebuter plus d'un. Il faudra cependant attendre une confirmation officielle à propos du prix de ces deux portages PS5 de Call of Duty Black Ops 1 et 2 pour en avoir le cœur net.

Sources : X.com ; Xbox Store