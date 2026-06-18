Call of Duty vient de faire une surprise de taille à ses fans en annonçant le retour de deux jeux « légendaires » pour énormément de joueurs. Deux jeux qui ont marqués leur génération.

Call of Duty a beau être une licence critiquée, elle n'en reste pas moins l'une des plus puissantes encore aujourd'hui. Le prochain volet de la licence, Call of Duty Modern Warfare 4, pourrait même lui faire un bien fou et mettre tout le monde d'accord. Une mission difficile après l'échec de Black Ops 7 l'année dernière, mais ne perdons pas espoir. En parallèle, Treyarch, l'un des studios pionniers de la licence, a fait une annonce surprise qui va assurément plaire aux fans de la première heure : deux des meilleurs jeux de toute l'histoire de la franchise vont revenir d'entre les morts.

Deux des meilleurs Call of Duty vont enfin revenir

C'est Treyarch qui nous officialise la nouvelle sur les réseaux sociaux, alors que de nombreuses rumeurs en parlaient déjà. Call of Duty Black Ops et Black Ops 2 reviendront dès cet été sur PlayStation. Deux opus légendaires pour beaucoup qui ont fait longtemps partie des jeux les plus vendu de la franchise. Pour le moment, il n'a pas été fait mention de version PC ou Xbox, bien que l'on se doute qu'elles arriveront également.

De même, on ne sait pas encore vraiment s'il s'agira de simples portages, de remasters complets ou d'un hybride entre les deux. Là encore, les informations manquent, le studio n'a fait que confirmer que ces deux Call of Duty arriveront en version complète à savoir avec leur campagne, le multijoueur et le mode zombie, et ce dès le mois de juillet 2026.

Portage ou remaster ? On a un début de réponse

Certains petits malins sont allés fouiller les fichiers des jeux longuement et ont toutefois découvert quelques modifications. Il est par exemple dit que Call of Duty Black Ops et Black Ops 2 reposeraient sur les dernières fonctionnalités modernes pour leurs services en ligne, rien de surprenant cela dit, on n'allait quand même pas jouer sur des serveurs PS3. Apparemment, il faut aussi s'attendre à de nouvelles fonctionnalités, comme la prise en charge d'un taux de rafraîchissement amélioré sur PS5, ou encore le support de plusieurs langues qui n'étaient pas présentes par le passé.

Les jeux Call of Duty Black Ops et Black Ops 2 devraient donc être un mélange de portages simples et de remasters. À première vue, il ne faut pas s'attendre à une refonte graphique ou à des améliorations significatives du genre, mais simplement à une adaptation aux plateformes modernes. Une annonce qui semble déjà plaire à tous les fans de la licence, alors que l'on ne sait même pas combien seront vendus les jeux.