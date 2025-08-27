À la demande de sa communauté, Activision a pris une importante décision en vue de la sortie de Call of Duty Black Ops 7, et cela fera assurément très plaisir à bien des joueurs.

C’est désormais officiel : Call of Duty reviendra le 14 novembre prochain avec Black Ops 7, un nouvel opus développé en collaboration par Treyarch et Raven Software. Et autant dire que cette année, la guerre s’annonce plutôt rude pour Activision, qui va devoir faire face à un Battlefield 6 déjà extrêmement attendu et adoubé par le public. Pas étonnant, donc, que l’éditeur cherche actuellement à mettre toutes les cartes de son côté, en montrant notamment qu’il est à l’écoute des revendications de sa communauté.

Call of Duty Black Ops 7 fera l’impasse sur les skins douteux

En effet, si vous êtes un joueur régulier de Call of Duty, alors vous n’êtes probablement pas sans savoir que les derniers volets, et en particulier Black Ops 6, ont été marqués par l’apparition de nombreux skins et armes plus ou moins décriés. En cause notamment : le fait qu’Activision ne semblait plus avoir de limite dans l’absurdité, quitte à nuire à la cohérence de l’univers de la franchise. Car disons-le clairement, quand on commence à croiser Nicki Minaj sur le terrain ou encore des joueurs équipés d’armes extrêmement loufoques, il y a de quoi s’interroger.

De fait, quand il a été annoncé que tous les contenus de Black Ops 6 feraient leur retour dans Black Ops 7, de nombreux joueurs ont exprimé leur mécontentement. Un mécontentement aujourd’hui entendu par Activision, qui a par conséquent décidé de revenir sur sa décision. « Nous savons que l’identité de Call of Duty a fait l’objet de nombreuses conversations ces derniers temps. Certains d’entre vous ont dit que nous nous étions éloignés de ce qui rendait Call of Duty unique au départ : immersif, intensif, viscéral, et à bien des égards, ancré dans la réalité ».

« Ces commentaires nous touchent de plein fouet et nous les prenons au sérieux. Nous vous entendons » peut-on notamment lire dans le dernier communiqué du studio publié sur le site officiel du jeu. Et c’est alors qu’arrive la bonne nouvelle : « Les opérateurs, les skins d’opérateur et les armes de Black Ops 6 ne seront plus transférés dans Black Ops 7. [Ce dernier] doit donner une impression d’authenticité à Call of Duty et à son environnement. C’est pourquoi le contenu relatif aux opérateurs et aux armes de Black Ops 6 ne sera pas transféré ».

Rassurez-vous, il n'y aura pas de Nicki Minaj (ou de simili) dans Black Ops 7 !

L’immersion avant tout

Voilà qui devrait faire plaisir à bien des joueurs donc, qui vont pouvoir s’immerger dans l’univers futuriste de Black Ops 7 sans avoir à subir la présence d’éléments parasites. « Dans Black Ops 7, les bundles et les items seront conçus pour correspondre à l’identité de Black Ops » assure l’éditeur, tout en précisant que Warzone ne sera en revanche pas affecté par cette décision. Pour le reste, Treyarch nous donne désormais rendez-vous au cours des prochaines semaines pour plus d’informations, à commencer par la présentation du multijoueur lors du Call of Duty: NEXT le 30 septembre.

Source : Activision