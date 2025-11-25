Malgré un démarrage difficile, Call of Duty Black Ops 7 ne se laisse pas abattre et se prépare désormais pour le lancement de sa première saison, qui sera la plus riche de l’histoire de Black Ops.

C’est indéniable : les débuts de Call of Duty Black Ops 7 sont extrêmement laborieux. Lourdement fustigé par les joueurs pour sa campagne jugée catastrophique et son recours à l’IA, le titre développé par Treyarch et Raven Software connaît actuellement l’un des pires démarrages de l’histoire de la franchise. Autant dire, donc, qu’il prend un retard considérable dans la bataille l’opposant à Battlefield 6 qui, lui, a cartonné auprès des joueurs. Mais pour Activision, la guerre ne fait que commencer, et l’artillerie lourde est désormais en approche.

Call of Duty Black Ops 7 prépare l’artillerie lourde pour sa saison 1

En effet, moins de deux semaines après le lancement de Black Ops 7, l’heure est déjà venue pour l’équipe de Call of Duty d’annoncer l’arrivée de la première saison du jeu, décrite comme « la plus grosse saison 1 de l’histoire de Black Ops ». Et il faut l’avouer, il est difficile de dire le contraire lorsque l’on voit la feuille de route présentée par le studio, qui déborde de contenus à la fois pour Black Ops 7, mais aussi pour Warzone. Et tous les modes sont concernés : du Endgame au Multijoueur, en passant par le mode Zombies, il y en aura pour tout le monde.

Comme d’habitude, les joueurs de Call of Duty peuvent alors s’attendre à de nombreuses nouveautés comprenant une dizaine de maps inédites, des modes de jeu supplémentaires et de nouveaux événements limités, auxquels viennent se greffer le retour d’anciens contenus très appréciés par la communauté et surtout une multitude d’équipements supplémentaires à utiliser sur le terrain. De quoi rebooster l’attrait du public pour Black Ops 7 et Warzone donc, qui pourra profiter de toutes ces nouveautés à compter du 4 décembre prochain.

Notez que comme d’habitude, les joueurs possédant le Battle Pass auront également accès à de nombreuses récompenses supplémentaires, à savoir de nouveaux plans d’armes, des skins d’opérateurs, des cartes de visite, des coups de grâce, des emotes, et bien plus encore. Pour pouvoir en bénéficier, il faut cependant passer par l’édition Coffre d’armes de Black Ops 7, proposée au tarif de 109.99€ sur les différents stores, ou accessible depuis l’édition Standard via une mise à niveau d’une valeur de 29.99€.

Un skin gratuit offert à tous

Cela étant, bien décidé à reconquérir le cœur de ses fans, les créateurs de Call of Duty ont également annoncé l’arrivée d’un skin gratuit pour l’ensemble des joueurs, toujours à compter du 4 décembre. Baptisé « The Replacer », celui-ci a été modélisé à l’image de l’acteur Peter Stormare, que les fans reconnaitront sans aucun doute pour le rôle qu’il occupe dans la franchise depuis Black Ops 2. Un bien joli cadeau pour les joueurs de Black Ops 7, donc, sachant que ce dernier était uniquement disponible moyennant quelques euros sur Black Ops 6.

Source : Call of Duty