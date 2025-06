Call of Duty Black Ops 7 est toujours aussi discret et cette discrétion appelle encore et toujours les leaks. La rumeur du retour d'un énorme mode, et d'une carte associée, s'intensifie.

Call of Duty Black Ops 7 a été annoncé lors du Xbox Games Showcase 2025 du Summer Game Fest 2025. Ce nouveau titre, qui sortira d'ici la fin de l'année sur consoles et PC, fera suite aux événements de Black Ops 2 et de Black Ops 6. Il se déroulera en 2035 dans un monde au bord du chaos. Faute d'informations officielles, une énorme surprise a encore leaké visiblement et ça va vous plaire. En particulier si vous aimez un monde incontournable de Black Ops 2 et même de la licence...

Ce mode plébiscité de retour dans Call of Duty Black Ops 7 ?

Après les leaks sur la campagne solo, Call of Duty Black Ops 7 serait encore victime de fuites, mais sur son multijoueur cette fois. D'après des bruits de couloir, TranZit, le mode Zombies XXL de Black Ops 2, ferait son grand retour. Tout comme la carte Mob of the Dead qui se passe à Alcatraz. Dans un tweet, le leaker TheGhostOfHope a posté deux clichés en rapport avec ces deux éléments, avec une image de l'ancienne prison américaine et du bus qui permettait de se déplacer à travers les différents zones de TranZit. Des références qu'on retrouverait d'ailleurs dans le trailer d'annonce de Call of Duty Black Ops 7.

Certains ne semblent pas vouloir croire à une simple remasterisation du mode TranZit dans Call of Duty Black Ops 7. Mais TheGhostOfHope maintient pourtant ses informations. « D'après ce qu'on me dit depuis des mois, c'est une version remasterisée de TranZit. Et j'ai entendu dire que la cellule [qu'on voit dans le trailer d'annonce] correspond à Mob of the Dead ».

À l'époque, le mode Zombies TranZit a rencontré beaucoup de succès, notamment grâce à ses ambitions d'offrir une énorme carte avec plusieurs sections, bien qu'il était limité par la puissance des consoles. Les machines actuelles pourraient donc permettre aux développeurs de corriger les défauts, et d'aller encore plus loin, du moins sur le papier. D'autres rumeurs suggèrent que Call of Duty Black Ops 7 pourrait seulement reprendre des éléments de TranZit, dont le fameux système de déplacement en bus. On en saura sûrement plus au cours de l'été.

Source : TheGhostOfHope.