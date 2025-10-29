À environ deux semaines de sa sortie, Call of Duty Black Ops 7 semble déjà accuser un retard considérable par rapport à Battlefield 6, qui domine dans le cœur des joueurs.

Cela fait plusieurs semaines qu’on le sait, cet automne va faire l’objet d’une véritable guerre entre deux FPS très populaires auprès des joueurs : Battlefield et Call of Duty. En effet, après avoir eu le champ libre pendant plusieurs années, la franchise d’Activision s’est aujourd’hui vu couper l’herbe sous le pied par la sortie de Battlefield 6, survenue un mois avant celle de Black Ops 7, qui n’arrivera de son côté que le 14 novembre prochain. Et Activision a beau vouloir faire preuve d’une confiance à toute épreuve, le fait est que cela s’annonce compliqué pour Call of Duty.

Black Ops 7 se fait déjà dominer par Battlefield 6

En effet, après avoir été lourdement vaincu par son principal concurrent en termes de popularité lors des phases de bêta ouvertes, Black Ops 7 semble aujourd’hui également plus que jamais être à la traîne du point de vue des précommandes Steam par rapport au titre d’Electronic Arts. C’est en tout cas ce que nous révèlent les données d’Alinea Analytics partagées par nos confrères de GamesIndustry.biz, où l’on apprend que Black Ops 7 peine à franchir les 200 000 précommandes à dix-huit jours seulement de son lancement.

À titre de comparaison, sur la même période, Battlefield 6 comptait déjà de son côté près d’un million de précommandes, soit un chiffre cinq fois plus élevé que pour Call of Duty. Autre signe du retard d’Activision dans la compétition, Black Ops 7 apparaît alors à la 173ème place des jeux les plus wishlistés de Steam, là où Battlefield 6 a de son côté réussi à se hisser à la 3ème place du classement. Bien sûr, il convient toutefois de prendre un certain recul par rapport à toutes ces données, qui doivent être analysées sous un prisme particulier.

« Comme FIFA, il est difficile de mesurer le succès des prochaines sorties de Call of Duty en se basant uniquement sur les données des listes de souhaits. De nombreux facteurs entrent en jeu » explique par exemple Vic Bassey, de Video Game Insights. « Cependant, ce que nous savons, c’est que les joueurs déjà intégrés dans un écosystème de jeu ont tendance à acheter la version sérialisée plutôt que de l’ajouter à leur liste de souhaits ». Ce qui pourrait donc expliquer pourquoi Black Ops 7 accuse un tel retard à ce niveau.

© Activision / Treyarch et Raven Software

Electronic Arts ne doit pas crier victoire trop vite

N'oublions pas non plus qu’en bénéficiant d’une sortie day one dans le Game Pass, Black Ops 7 voit naturellement ses ventes s’effondrer au sein de l’écosystème Xbox et PC, où il peut désormais être approché à moindre coût malgré la récente hausse de prix du service de Microsoft. Enfin, rappelons également si nécessaire que malgré sa popularité sur l’ensemble des supports, PlayStation reste le principal bastion de la communauté Call of Duty, où l’essentiel des ventes tend généralement à se faire. Il serait donc une erreur d'écarter la version PS5 de l'équation.

Par conséquent, si Black Ops 7 semble pour l’heure être déjà à terre face à Battlefield 6, cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. « Même si Black Ops 7 nous semble moins passionnant, à nous et aux médias spécialisés, la portée considérable de l’écosystème Call of Duty – grâce à la promotion croisée, aux partenariats entre plateformes et aux cycles de contenus – garantit un volume de ventes massif dès la sortie du jeu » explique Rhys Elliott d’Alinea Analytics. Rendez-vous le 14 novembre pour voir ce qu’il en sera réellement, donc.

Source : GamesIndustry.biz