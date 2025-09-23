Les informations circulent encore au compte-gouttes autour du futur Call of Duty Black Ops 7. Entre bandes-annonces énigmatiques et silences stratégiques d'Activision, les spéculations vont bon train. Du nouveau sera prochainement dévoilé officiellement, mais les leakers prennent de l'avance en partageant les échos qu'ils auraient eus de sources et d'autres. Pour cette fois, on peut vous dire que ça va rendre fou les fans !

Un mode culte de retour dans Call of Duty Black Ops 7 ?

Décidément, TheGhostofHope est bien bavard en ce moment. Juste après avoir évoqué du contenu coupé de COD BO6 inclus dans Call of Duty Black Ops 7, il revient avec de nouvelles informations sur le prochain volet de la saga. Selon ses dires, le jeu marquerait le grand retour d'un des modes les plus appréciés de la licence, avec quelques nouveautés au passage.

D'après celui qu'on nomme plus couramment Hope, Call of Duty Black Ops 7 proposerait deux variantes du cultissime mode Zombies dès son lancement. Ce mode avait déjà été teasé par la classification ESRB et il semble bien se confirmer. Toutefois, la nouveauté est qu'il se décomposerait en deux variantes : la « Classique » et la « Cursed ». C'est ce dernier en particulier que les fans devraient adorer. Il constituerait un véritable retour au sources, se rapprochant de l'expérience brute des mythiques World at War et de COD Black Ops 1.

Les leaks rapportent en outre que la version Cursed du mode Zombies de Call of Duty Black Ops 7 ferait l'impasse sur l'affichage d'une mini-map. De plus, il limiterait les atouts au nombre de quatre. Ne comptez pas non plus sur de l'extraction ou l'équipement d'une armure. Il devrait nous plonger en pleine invasion, armé au départ d'un simple pistolet, avec un système de points plus classique. En somme, ce serait avant tout une expérience pour les puristes.

Pour l'heure néanmoins, cela reste encore à confirmer officiellement de la part d'Activision. D'ailleurs, l'éditeur en dira davantage sur Call of Duty Black Ops 7 à l'occasion de l'événement Call of Duty NEXT, prévu le 30 septembre 2025. En tout cas, si ce leak est véridique, le retour de ce mode de légende devrait faire la joie des fans qui espèrent retrouver les sensations de leurs premières cartes Zombies depuis des années maintenant.