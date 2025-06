En attendant sa sortie plus tard dans l'année sur PC et consoles, Call of Duty Black 7 fait encore l'objet d'un leak, avec de grosses nouveautés au programme.

Clou du spectacle du Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2025, Call of Duty Black Ops 7 a mis du temps à se dévoiler, mais devrait bien sortir cette année. Depuis son annonce, le titre fait l'objet de nombreux leaks. Celui qui nous intéresse, découvert tout récemment, cible de son côté le multijoueur, qui devrait apporter son lot de grosses nouveautés.

Surcharge de leaks pour Call of Duty Black Ops 7

Après un leak il y a quelques jours concernant la campagne solo de Call of Duty Black Ops 7, qui placera son récit en 2035, place donc cette fois à un leak en lien avec le multijoueur. Élément central des jeux de la licence, celui-ci va visiblement s'agrémenter de plusieurs nouveautés. Le leak en question, on le doit au message d'un développeur qui a été publié par mégarde sur l'application Call of Duty de Xbox.

Celui-ci nous révèle ainsi quelques images de gameplay du jeu, qui illustre bien l'aspect futuriste de ce nouvel épisode. On voit en effet des soldats affublés de combinaisons high-tech, ainsi que l'équivalent d'un énorme robo-chien de Boston Dynamics, mais clairement plus avancé, et surtout armé jusqu'aux dents. On remarque également une sorte de tank, et que la mécanique d'omnidirection introduite dans Black Ops 6 devrait à nouveau être de la partie.

Enfin, ce leak de Call of Duty Black Ops 7 nous révèle deux nouveaux modes à venir dans son mode multijoueur, comme suit :

Nouveau mode Escarmouche 20v20 : « Deux équipes de 20 joueurs s'affrontent pour atteindre des objectifs sur une grande carte. Capturez des points d'intérêt, détruisez des convois et transmettez des données précieuses pour marquer des points. Utilisez votre wingsuit pour contourner et atteindre les objectifs avant l'ennemi ».

: « ». Nouveau mode Surcharge : « Deux équipes de 6 joueurs chacune s'affrontent pour contrôler un dispositif IEM neutre à livrer au QG ennemi pour marquer des points. Atteignez la limite de points et remportez la victoire en livrant plusieurs dispositifs IEM ».

D'ici à sa sortie plus tard dans l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et a priori sur Nintendo Switch 2, nous devrions encore en découvrir davantage sur Call of Duty Black Ops 7. Surveillez bien les chiffres, Mason.

Source : Reddit