Chaque nouvelle entrée dans la licence est particulièrement attendue. Call of Duty Black Ops 7 ne fera pas exception, en témoignent déjà les 40 millions de vues sur le trailer d'annonce. Cependant, cet opus reste relativement mystérieux à ce jour. Mais, nous avons peut-être découvert quelques détails sur son contenu par un biais plutôt surprenant.

Call of Duty Black Ops 7 pourrait créer la surprise

Ce fut le clou du spectacle au dernier Xbox Games Showcase : l'annonce de Call of Duty Black Ops 7. Après les nombreux leaks qui tendaient peu à peu à dire tout et son contraire, il était temps qu'Activision passe à la vitesse supérieure pour ce qui sera, comme chaque année, l'un des jeux les plus vendus sur tous les supports.

Cependant, il y a encore beaucoup à découvrir autour de ce Call of Duty Black Ops 7. Pour le moment, le premier trailer nous confirme qu'il se déroulera dans une cadre futuriste en 2035, où robots et hologrammes coexistent avec les humains. L'un des visages de cette nouvelle aventure s'est également révélé, en la personne de Milo Ventimiglia (Heroes, This is Us).

Aussi, un autre aspect énigmatique de ce trailer pourrait avoir été éclairci grâce à l'ESRB. L'organisme de classification nord-américain a rendu son verdict ! Call of Duty Black Ops 7 sera estampillé « Mature 17+ » outre-Atlantique. En somme, cela qui devrait équivaloir, sans surprise, à un PEGI 18 en Europe. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse ici.

Dans le résumé de l'ESRB, nous trouvons une mention plutôt prometteuse. Cela concerne le contenu-même de Call of Duty Black Ops 7. Nous pouvons lire : « les séquences avec des zombies et d'hallucinations montrent des démembrements et des décapitations fréquents à l'occasion de luttes contre des hordes d'ennemis ». En réponse aux passages où le protagonistes répète « ce n'est pas réel » dans le trailer, la classification américaine révèle que le jeu comportera des séquences hallucinatoires.

De fait, la bande-annonce de Call of Duty Black Ops 7 prend un tournant très anxiogène en cours de route. Il semblerait que le titre joue sur notre perception de la réalité au travers des avancées technologiques. Reste à savoir si cela fera partie intégrante de la campagne, comme le trailer d'annonce paraît le suggérer. Tout ça pourrait s'éclaircir le 19 août prochain, à l'occasion de la nouvelle conférence Xbox.

Capture d'écran en date du 25 juillet 2025. © Gameblog.