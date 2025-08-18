La grande annonce de Call of Duty Black Ops 7 est malheureusement connue avant l'heure, même si ce n'est pas une surprise finalement. D'ailleurs, certains joueurs risquent de ne pas trop apprécié la nouvelle.

Call of Duty Black Ops 7 arrivera dans les prochaines semaines, mais avant ça, il se montrera à la Gamescom 2025. Le FPS hyper attendu va devoir sortir les muscles pour tenir tête à l’autre géant concurrent qu’est Battlefiled 6. Alors que le jeu de guerre d’EA sort de deux phases de bêta successives en explosant les records, COD Black Ops 7 prépare une énorme annonce. Manque de bol, on lui a coupé l’herbe sous pied, tout a déjà leaké.

Habitué à chercher les bons plans, Billbil kun nous sort régulièrement des informations avant l’heure concernant le lancement des gros jeux. En farfouillant autour de la sortie de COD Black Ops 7, ce dernier aurait déniché la date de sortie du jeu, les plateformes mais aussi le tarif des bundle. Pas de surprise, le jeu arrive à la fin de l’année et propose tout ce qu'il faut en bundle et avantage numérique. En revanche, il risque aussi d’y avoir des déçus.

On apprend donc que Call of Duty Black Ops 7 sortira le 14 novembre prochain sur PS5, Xbox Series, PC mais aussi sur PS4 et Xbox One, les consoles increvables. En revanche, à la surprise générale, le jeu ne sera pas disponible sur Nintendo Switch 2 au lancement. On ignore pour le moment si une version du jeu sera prévue ultérieurement ou si les informations concernant cette version n’ont pas encore fuitées. Si c’est avéré, ce sera un vrai coup dur pour la dernière console de Nintendo.

Le prix des différentes versions

Enfin on nous apprend aussi que COD Black Ops 7 aura le droit à plusieurs versions différentes. La routine pour les fans de la licence qui y ont le droit depuis des années maintenant. Sans surprise donc, le jeu est vendu à plein tarif à 79,99€ sur PS5, Xbox Series et PC. Une version deluxe sera quant à elle proposée à 109,99€. Comptez environ 10€ de moins pour les versions PS4 et Xbox One.

Pour rappel, Call of Duty Black Ops 7 nous embarquera dans le futur non loin des épisodes 2 et 3. Si l'on ne sait pas encore grand-chose concernant l'intrigue, des visages connus sont confirmés, notamment le grand méchant Menendez que l'on a pu apercevoir dans le dernier trailer en date. Pour le reste, le multijoueur, le mode zombie et une nouvelle carte de Warzone répondront bien évidemment tous présents. On devrait d'ailleurs en apprendre davantage durant la Gamescom 2025.

Source : Deallabs