Activision prend la parole officiellement pour évincer les rumeurs et faire le point sur certaines fonctionnalités de Call of Duty Black Ops 7. Ça va en rassurer beaucoup !

On savait que l'annonce ne devait plus tarder, elle est finalement tombée à l'occasion du Summer Game Fest : Call of Duty Black Ops 7 arrive de façon officielle. Il réserve même déjà de belles surprises à ses fans ! La grande annonce s'est vite accompagnée de précisions, comme le fait que le jeu aura droit à une sortie “old-gen” sur PS4 et Xbox One. D'autres détails commencent également à être clarifiés, ça devrait en rassurer certains.

Call of Duty Black Ops 7 fera l'impasse

Chaque nouveau COD est très attendu des fans de la franchise, et Call of Duty Black Ops 7 ne fera pas exception. Toujours sous la houlette d'Activision, le projet suit son court dans les studios de Treyarch. On sait d'ores et déjà que le jeu se déroulera après les événements de BO6 mais avant ceux du troisième volet. Mais ce qui reste encore à confirmer, ce sont les fonctionnalités. Certaines commencent justement à se préciser !

Le dernier épisode du podcast officiel de Call of Duty a enfin levé le voile sur plusieurs éléments qui avaient leaké. Or, il semblerait que les différentes fuites se soient trompées. D'abord, il est maintenant de notoriété publique que le nouveau jeu n'inclura pas les jetpacks. En revanche, vous aurez l'occasion de planer dans Black Ops 7 par l'intermédiaire de wingsuits, visibles dans le trailer.

Un autre point concernant les déplacements a été mentionné. Call of Duty Black Ops 7 ne devrait finalement pas intégrer la course murale (« wallrunning »). Bien que les dataminers ait trouvé des traces de cette fonctionnalité, elle ne serait finalement pas mise en œuvre. À la place, vous devriez avoir à ce qui serait une évolution de l'omni-mouvement de Black Ops 6.

Ces précisions devraient faire plaisir à beaucoup de joueuses et joueurs ! De fait, bien qu'une part des fans les apprécient, les fans de la première heure soulignaient souvent combien elles ne collaient pas avec l'esprit des Black Ops. Call of Duty BO7 devrait donc trouver plus facilement sa place dans le cœur de beaucoup de cette façon.