Si vous êtes passé à côté, c’est le moment ou jamais de tester gratuitement Call of Duty: Black Ops 7 grâce à une opération spéciale avant les fêtes. Ne tardez pas.

À quelques jours de Noël, Call of Duty: Black Ops 7 reste accessible gratuitement pour tous les joueurs. Si vous n’avez pas encore sauté le pas, il est encore temps d’en profiter. L’essai gratuit lancé par Activision est toujours en cours, mais il touche doucement à sa fin.

Call of Duty Black Ops 7 gratuit actuellement

Depuis le 16 décembre, Activision propose une période d’essai gratuite de Call of Duty: Black Ops 7. L’opération est ouverte à absolument tout le monde, que vous jouiez sur PlayStation, Xbox ou PC. Aucun abonnement spécifique n’est requis, il suffit de télécharger le jeu et de lancer l’essai. Attention toutefois. Cette offre prendra fin le 22 décembre 2025. Il ne reste donc plus que quelques heures pour en profiter avant la clôture de l’événement.

Cet essai gratuit Call of Duty Black Ops 7 ne donne pas accès à l’intégralité du jeu, mais il permet tout de même de découvrir une large partie de l’expérience. Activision a ouvert une sélection de contenus multijoueurs, ainsi que le très populaire mode Zombies. Plus de vingt cartes multijoueurs sont disponibles durant cette période. On y retrouve notamment des maps emblématiques comme Nuketown 2025, mais aussi plusieurs arènes récentes. Certaines cartes bénéficient même d’une ambiance festive spéciale, avec des décorations de Noël intégrées pour l’événement CODMAS. Côté modes de jeu, plusieurs variantes sont proposées, dont les classiques matchs à mort, parfaits pour enchaîner les parties rapides.

Le mode Zombies aussi de la partie

Bonne nouvelle donc pour les fans. Le mode Zombies est également inclus dans l’essai gratuit. L’occasion idéale de replonger dans des affrontements intenses contre des vagues de morts-vivants, seul ou entre amis. Un contenu souvent décisif pour les joueurs hésitants, et qui permet de se faire une idée assez précise de l’état du jeu. Le mode Zombies de Call of Duty Black Ops 7 reste fidèle à ce qui fait son succès depuis des années. Des cartes pensées pour la coopération, une montée progressive de la difficulté et un rythme qui pousse à rester concentré en permanence.

Source : Activision