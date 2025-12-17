Juste avant Noël, Activision fait une belle surprise en vous permettant de jouer à Call of Duty Black Ops 7 pendant une période limitée. On vous donne tous les détails.

Une nouvelle opération vient de débuter dans Call of Duty Black Ops 7. On peut d'ailleurs dire que c'est une belle façon de faire plaisir à la communauté avant les fêtes de fin d'année et d'attirer les curieux. Effectivement, si vous hésitez encore à vous procurer le jeu, Activision vous donne l'occasion de vous faire votre idée en le rendant gratuit pour absolument tout le monde. Seulement, cet essai offert n'est pas illimité dans le temps, alors hâtez-vous de saisir cette opportunité.

Un beau cadeau pour découvrir Call of Duty Black Ops 7

Tout n'est pas rose pour COD Black Ops 7 depuis son lancement. La nouvelle mouture de la célèbre licence de jeux de guerre fait fasse à une lourde concurrence ainsi qu'à la défiance des fans. Pour autant, Activision ne lâche pas l'affaire et tend même à motiver de nouveaux joueurs à rejoindre l'aventure. L'éditeur vient de lancer une nouvelle période d'essai gratuit disponible quelle que soit votre plateforme : consoles PlayStation, Xbox ou PC. Pour en profiter, rendez-vous du 16 au 22 décembre 2025.

Mais attention, ce n'est pas tout Call of Duty Black Ops 7 qui est gratuit. Cet essai vous donne plus exactement accès à une « sélection de contenus multijoueurs et du mode Zombies » comme expliqué sur le site officiel. Ne vous attendez donc pas à vous lancer dans la campagne solo. Pour autant, vous aurez quand l'opportunité d'en goûter un morceau conséquent pour bien finir l'année et pourquoi pas craquer ensuite pour le jeu en concrétisant l'achat.

En tout, ce sont plus de 20 cartes multijoueurs de Black Ops 7 qui vous sont ouvertes sur la période d'essai gratuit. Comptez notamment sur la très populaire « Nuketown 2025 » ou encore « Scar », « Toshin » et plein d'autres. De plus, les maps « Sleighjacked » et « Holiday Havoc » sont spécialement décorées pour le “CODMAS”. Plusieurs types de modes sont aussi proposés pour multiplier les plaisir. Les matchs à mort auront particulièrement la cote, mais ce ne sont pas les seuls qui vaillent le détour.

Pendant que COD Black Ops 7 est gratuit, vous ne pourrez pas non plus passer à côté de l'incontournable mo mode Zombies. Les fans attendaient son retour avec impatience et il est bien là. Préparez-vous donc à affronter des hordes de morts-vivants sans relache. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre les armes et à rejoindre la partie avec des millions d'autres joueurs en ligne.

