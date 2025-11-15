Ça y est, Call of Duty Black Ops 7 est enfin disponible, mais ce n'est malheureusement pas l'effervescence comme attendu. Les craintes semblent se confirmer pour le célèbre FPS qui signe un lancement plus timide qu'à l'accoutumée, en étant sous le feu de vives critiques de la part des joueurs.

Sorti depuis le 14 novembre 2025, Call of Duty Black Ops 7 est dispo sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One, en plus d'être dans le Xbox Game Pass. Comme à son habitude, le jeu vise à toucher le plus large public possible, mais cette année il semble que ça ne suffise pas vraiment pour en faire un carton. À l'heure actuelle, quelques heures après le lancement, on peut dire que ce n'est pas franchement impressionnant. En tout cas pas autant que le très bon Call of Duty Black Ops 6 de l'année passée et clairement moins que la concurrence.

Des chiffres très timides pour un lancement de ce calibre

Pour prendre la température de la tendance, il suffit de jeter un œil sur Steam, sur lequel le jeu peine clairement à convaincre. Les chiffres ne sont clairement pas impressionnants puisque la sortie de Black Ops 7 n'a même pas bousculé les habitudes, on est même en dessous de l'affluence captée au mois d'octobre avec un pic à moins de 90 000 joueurs. À noter que cela capte l'intégralité des joueurs sur l'application Call of Duty et donc aussi ceux qui jouent à Warzone et autres.

À titre de comparaison, à la sortie de Warzone 2.0 en 2022, Call of Duty a enregistré un pic à plus de 400 000 joueurs, tandis que la sortie de Black Ops 6 a fait exploser les compteurs à plus de 300 000. Call of Duty Black Ops 7 fait même moins bien que Modern Warfare 3, qui a enregistré un pic à 190 000 joueurs lors de sa sortie, alors que ce n'était pourtant clairement pas l'un des meilleurs opus. Laissons maintenant le jeu faire son premier week-end pour voir si la tendance changera d'ici là, mais pour une sortie majeure, c'est un lancement très timide.

Les cercles rouges de gauche à droite : la sortie de Warzone 2.0, la sortie de Black Ops 6 et tout à la fin la sortie de Black Ops 7

Call of Duty Black Ops 7 dans le viseurs des joueurs en colère

COD Black Ops 7 ne semble pas attirer les foules et il y a certainement plusieurs raisons à cela. Dans un premier temps, la lassitude se fait sentir. Activision a encore fait le choix de sortir une même saga coup sur coup, et l'on sait que ce n'est pas une bonne idée. Modern Warfare 3 avait fait la même erreur et l'on connaît le résultat. Black Ops 7 a les mêmes symptômes : on nous vend une tonne de contenus et de fan service, l'accent est mis sur l'écoute de la communauté, un jeu pour les fans, etc… Le souci, c'est que la communication a été compliquée, notamment autour du SBMM ou encore des skins. Les joueurs en ont également un peu marre que Call of Duty se transforme en un véritable carnaval de skins ultra cheap et de collaborations parfois complètement à côté de la plaque, sans parler du manque de nouveauté, du recyclage…

Resultat, le ton monte chez les fans qui se font entendre sur les réseaux sociaux. « Un des pires Call of Duty jamais sortis ! » peut-on notamment lire de la part d'un joueur qui cumule pourtant plus de 800 h sur Call of Duty sur Steam. « Ce n'est pas un Call of Duty » explique un utilisateur X en parlant de la campagne, tandis qu'un autre, très connu de la communauté affirme qu'il s'agit certainement là d'une des pires campagnes de la licence. Les retour concernant le multijoueur ne sont pas plus reluisant malheureusement, beaucoup se plaignant encore du SBMM ou encore du gameplay chaotique et des bonus de série qui cassent le jeu.





La concurrence est très rude cette année pour Black Ops 7

Le hic, c'est qu’en plus cette année, Call of Duty Black Ops 7 n'est pas le seul gros shooter sur le marché. Avant lui, deux excellents jeux sont sortis et ont déjà raflé la mise : Battlefield 6 et Arc Raiders. Battlefield 6 a su rattraper les erreurs de 2042 et se moderniser en empruntant notamment beaucoup à Call of Duty, sans en faire trop et en s'ajustant pour conserver son identité, plaire aux fans et séduire de nouveaux joueurs. Ça a fonctionné : plus de 10 millions d'unités écoulées, un pic à plus de 700 000 joueurs sur Steam à sa sortie et plusieurs centaines de milliers de joueurs réguliers, même avec l'arrivée d'Arc Raiders et de BF Redsec, le battle royale gratuit qui cartonne lui aussi.

De son côté, Arc Raiders est LA sensation de la fin d'année. S'il propose une expérience totalement différente de Battlefield 6 et Call of Duty, il est tout de même un concurrent de poids sur le marché du shooter multijoueur, d'autant qu’il est chronophage et sérieusement addictif. Là aussi, on parle de plusieurs centaines de milliers de joueurs depuis sa sortie il y a quelques semaines.





Call of Duty Black Ops 7 se fait bousculer, une bonne chose ?

Call of Duty Black Ops 7 arrive donc en retard et les mains dans les poches comme si tout était déjà gagné, comme chaque année. Peut-être que l'accueil relativement froid finira par le forcer à faire davantage d'efforts ? La franchise en a sous le pied et a été capable de nous offrir d'excellents jeux, voire certains même carrément mémorables. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive plus, mais ça ne sera pas avec Call of Duty Black Ops 7. De notre côté, le test arrive d'ici peu une fois que l'on aura bien fait le tour de la question. En attendant, vous pouvez retrouver notre avis sur la campagne.