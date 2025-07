À quelques semaines de la grande présentation prévue par Activision, la date de sortie de Call of Duty Black Ops 7 aurait fuité sur la toile… et elle ne surprendra personne.

Après Electronic Arts et son indétrônable EA FC 26, l’heure est maintenant venue pour un autre best-seller en puissance de se rappeler au bon souvenir des joueurs : Call of Duty. En effet, après avoir été officialisé le mois dernier en guise de one more thing lors de la conférence Xbox, Call of Duty Black Ops 7 a récemment refait parler de lui en annonçant sa présence à l’Opening Night Live de la Gamescom, où il bénéficiera d’une présentation en bonne et due forme de la part d’Activision. Certaines informations, toutefois, n’auront pas tenu jusque-là.

En effet, si l’on se doute que Black Ops 7 sortira dans le courant de l’automne comme ses prédécesseurs, sa date de sortie exacte reste pour l’heure gardée sous silence par l’éditeur. Mais c’était sans compter sur l’insider TheGhostOfHope, très réputé dans tout ce qui touche à Call of Duty, qui a lâché l’information en avant-première sur ses réseaux sociaux. Ainsi, à en croire ce dernier, Black Ops 7 serait attendu pour le 14 novembre 2025. Une date qui reste, bien sûr, à prendre avec des pincettes tant qu’Activision n’aura rien officialisé de son côté.

Outre la fiabilité habituelle des informations partagées par l’insider, cette date s’avère d’autant plus crédible qu’elle reste dans les habitudes du calendrier de l’éditeur. À titre de comparaison, sur les cinq dernières années, trois opus de Call of Duty ont bénéficié d’une sortie au mois de novembre : Modern Warfare 3 en 2023, Vanguard en 2021 et Black Ops Cold War en 2020. Les autres, à savoir Black Ops 6 en 2024 et Modern Warfare 2 en 2022, sont tous deux sortis sur les derniers jours du mois d’octobre, soit peu de temps avant.

Une grosse présentation prévue le mois prochain

Comme évoqué précédemment, nous n’aurons toutefois pas à attendre très longtemps avant d’être fixés sur la question, puisque l’information devrait être officialisée dès le 19 août prochain lors de l’Opening Night Live. Geoff Keighley, qui animera de nouveau la conférence, a en effet promis une « révélation mondiale » pour Black Ops 7, qui devrait alors avoir droit à un nouveau trailer au cours de la soirée. L’occasion pour Activision de dévoiler les premières images de gameplay, la date de sortie, et peut-être même d’annoncer les traditionnelles sessions bêta.