Le lancement de Call of Duty Black Ops 7 n’est peut-être pas aussi réussi qu’escompté, mais Activision compte bien faire tout son possible pour gâter les joueurs avec de nombreux cadeaux.

S’il y a bien une chose à retenir du lancement de Call of Duty Black Ops 7, c’est que faire preuve d’excès de confiance donne rarement les résultats escomptés. Pour preuve, alors même qu’Activision disait n’avoir aucune crainte pour son nouveau jeu phare malgré le succès de son grand concurrent, Battlefield 6, le fait est que le nouveau Call of Duty rencontre aujourd’hui ce qui se présente comme l’un des pires démarrages de la franchise. Bien décidé à partir à la reconquête de son public, l’éditeur n’hésite donc pas à déployer les grands moyens.

Call of Duty Black Ops 7 veut gâter ses joueurs

Dès le 4 décembre prochain, cela passera alors notamment par le coup d’envoi de la première saison de Black Ops 7, que ses créateurs présentent d’ores et déjà comme étant « la plus grosse saison 1 de l’histoire de Black Ops ». Une promesse alléchante, donc, qui n’arrive toutefois pas toute seule, puisque les joueurs de Call of Duty pourront également profiter de quelques contenus gratuits supplémentaires pour l’occasion. À l’instar, par exemple, du skin « The Replacer » qui sera bientôt offert à l’ensemble de la communauté.

Mais avant de pouvoir profiter de tout cela, Activision a quelques autres surprises sous le coude. Ainsi, comme le veut désormais la coutume pour bien des jeux, des Drops ont été mis en place pour permettre aux joueurs de Black Ops 7 de récupérer toujours plus de cadeaux via Twitch et YouTube. Cela comprend alors une nouvelle arme, une bannière ainsi que divers accessoires, toujours utiles pour personnaliser son agent et pouvoir briller en ligne. Et pour les obtenir, rien de plus simple, il vous suffit de remplir les conditions suivantes :

To Battle! : regarder 1h de stream de Black Ops 7

: regarder 1h de stream de Black Ops 7 Black Ops Swirl : regarder 2h de stream

: regarder 2h de stream Armed to the 7th : regarder 3h de stream

: regarder 3h de stream Calculated : regarder 4h de stream

Attention toutefois, l’heure tourne. Sachez que ces récompenses ne pourront être récupérées que jusqu’au 1er décembre 2025 à 8h59 (heure française), après quoi il sera trop tard. Pour vous assurer de bien les obtenir comme prévu dans Call of Duty et Black Ops 7, voici donc la marche complète à suivre absolument :

Rendez-vous sur Twitch ou YouTube

Liez-y votre compte Activision en suivant les instructions

Cherchez un streamer de Black Ops 7 affichant la mention « Drops Activés » dans le titre ou dans sa description

Regardez son stream pendant 1, 2, 3 ou 4h en fonction de la récompense ciblée

Une fois l’objectif accompli, vous recevrez alors une notification vous informant que les récompenses vous ont été attribuées, et pourrez donc les retrouver la prochaine fois que vous lancerez Call of Duty ou Black Ops 7. Notez, au passage, qu’il est possible de suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops si nécessaire.

Source : Activision