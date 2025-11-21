A l’occasion du lancement de Call of Duty Black Ops 7, Activision et Microsoft vous offrent de beaux cadeaux et ce même si vous n’avez pas encore le jeu.

Le lancement de Call of Duty Black Ops 7 n’a pas été aussi tonitruant qu’Activision l’aurait espéré. Il faut dire que la concurrence est féroce cette année, avec un Battlefield 6 qui a tout écrasé sur son passage, et un Arc Raiders qui détonne également dans un autre genre, en explosant les compteurs. Cela n’altère cependant en rien les plans de l’éditeur américain, qui avait déjà prévu de choyer ses joueurs pour célébrer la sortie de son nouveau FPS. Du contenu gratuit est ainsi proposé, et ce, peu importe la plateforme de prédilection ou si vous possédez le jeu.

Des contenus gratuits pour Call of Duty Black Ops 7

Comme presque systématiquement, pour récupérer ces premiers cadeaux, il faut se tourner du côté de Twitch, et même de YouTube si le cœur vous en dit. Vous pourrez ainsi obtenir une arme, une bannière, ainsi que quelques autres accessoires pour personnaliser votre agent. Si vous n’êtes pas encore familiarisé avec le processus, sachez qu'il n’est pas nécessaire de posséder Call of Duty Black Ops 7 pour récupérer ces contenus gratuits. Vous pouvez les accumuler en attendant d’acheter le jeu. Voici donc ce que vous pouvez récupérer et les conditions pour les obtenir :

To Battle! : regarder 1h de stream

: regarder 1h de stream Black Ops Swirl : regarder 2h de stream

: regarder 2h de stream Armed to the 7th : regarder 3h de stream

: regarder 3h de stream Calculated : regarder 4h de stream de Call of Duty Black Ops 7

Pour obtenir ces beaux cadeaux, que ce soit sur PC ou consoles, c’est simple comme bonjour. Attention toutefois, vous n’aurez que jusqu’au 1er décembre 2025 à 8h59, heure française. Voici la démarche à suivre pour récupérer ces contenus gratuits de Call of Duty Black Ops 7 :

Allez sur Twitch et liez votre compte Activision

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Call of Duty Black Ops 7 pendant au moins 4h pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Activison sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Rappelons qu'il est possible de suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Cependant, n’oubliez pas de réclamer vos contenus gratuits de Call of Duty Black Ops 7 sur cette même page, sans quoi ils vous passeront sous le nez. Il vous suffit de cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, puis de vous rendre dans « Drops et récompenses ».

Source : Activision