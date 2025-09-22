Il reste encore un peu de temps avant de mettre la main sur Call of Duty Black Ops 7. Mais la date butoir approche tout de même à grands pas. Dès lors, le prochain FPS événement d'Activision peaufine activement sa copie. Quelques annonces officielles ont déjà eu de quoi affoler les fans sur la toile, mais ce n'est rien en comparaison des nombreux leaks qui continuent de circuler. De nouveaux viennent justement de paraître et ils devraient une fois de plus alimenter toutes les attentes et spéculations autour de ce que le studio Treyarch prépare en coulisses.

Un contenu massif en préparation pour Call of Duty Black Ops 7 ?

Il nous abreuve régulièrement en détails sur la licence COD : le leaker TheGhostofHope frappe cette fois à propos de Call of Duty Black Ops 7. C'est lui-même qui avait récemment révélé que le jeu ferait l'impasse sur le sprint tactique. Depuis, ses sources, restées anonymes, lui aurait partagé des informations plus que prometteuses sur ce que ce nouvel opus aurait en réserve. En effet, il profiterait d'un contenu post-lancement bien plus généreux que ses prédécesseurs.

Plus exactement, il paraîtrait que Treyarch aurait récupéré une grosse partie du contenu prévu au départ pour COD Black Ops 6 afin de l'intégrer très tôt dans Call of Duty Black Ops 7. Le but serait de garnir considérablement les saison 1 à 4. Activision semble vouloir miser gros sur ce nouvel opus en captant tout de suite l'attention des joueuses et joueurs. L'éditeur s'inquiéterait-il de la concurrence avec Battlefield 6 ?

Cette stratégique pourrait aussi trouver une explication technique. Rappelons qu'un nouveau COD serait déjà en préparation du côté de la licence Modern Warfare. Or, celui-ci bénéficierait d'un moteur remis au goût du jour. Activision ne voudrait donc pas avoir à re-travailler des assets à l'avenir. C'est pourquoi l'éditeur aurait demandé au studio de « ne rien laisser sur la table » pour offrir à Call of Duty Black Ops 7 le maximum et éviter d'avoir du contenu coupé, comme ce fut le cas pour BO6.

Toutefois, si cela se confirme, les fans pourraient tout de même avoir une inquiétude. Même si le lancement de Call of Duty Black Ops 7 semble prendre une direction explosive, il ne faudrait pas que le soufflet retombe trop vite. En ce sens, il faut espérer que Treyarch et Activision aient tout de même une vision à long terme pour le jeu. Il serait dommage que le contenu s'épuise rapidement, pour laisser ensuite place à des saisons bien moins fournies.