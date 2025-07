On en a tous les ans, et c’est pourtant à chaque fois un événement. La sortie d’un nouveau Call of Duty fait toujours couler beaucoup d’encre et Black Ops 7 ne devrait pas y échapper. Ce prochain épisode marquera le retour d’un univers futuriste et de certains personnages, dont Menendez, le méchant historique de la licence. Les premières images officielles du jeu laissent présager un jeu dans la droite lignée des Black Ops, mais est-ce que cela suffira pour autant à contenter tous les fans et surtout ceux qui suivent assidûment la saga ? Premiers éléments de réponse.

Si vous avez aimé BO2, Call of Duty Black Ops 7 est pour vous

Pour beaucoup de fans, peut-être un peu trop nostalgiques diront certains, Black Ops premier du nom et sa suite sont considérés comme la quintessence de la licence. Alors quand un nouvel épisode s’annonce comme une suite directe de BO2, avec en plus Treyarch aux commandes, les attentes sont grandes. Et ce Call of Duty Black Ops 7 ne devrait pas les décevoir. C’est en tout cas ce qu’affirme l’Associate Design Director du studio à l’occasion des CDL Champs qui ont tout récemment battu leur plein. Selon lui, Black Ops 7 et le second épisode auront beaucoup en commun et pas seulement au niveau de l’histoire. Pour lui, l’expérience compétitive devrait également être à son apogée.

« Si vous étiez fans de Black Ops 2 à l’époque, et spécialement du compétitif, vous allez vous éclater sur Call of Duty Black Ops 7 », a-t-il finalement résumé. Sans trop se mouiller, on parie qu’il fait référence au système League Play du jeu, qui avait en son temps introduit un mode classé structuré en plusieurs divisions. Ce sont surtout ses cartes, ses armes et ses modes de jeu et son esprit e-sport qui avaient fait sa réputation. Si l’on fie à ces dires, Call of Duty Black Ops 7 pourrait s’imposer comme l’un des multis compétitifs les plus sérieux de la licence depuis une paire d’années. Vu l'aura de BO2, considéré comme l'un des meilleurs jeux de la licence par beaucoup, cette déclaration ne manque pas de faire beaucoup de bruit.

Mais les belles paroles des développeurs on les connaît. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre d’avoir le jeu dans les mains, ou du moins d’en avoir un premier aperçu concret, prévu plus tard dans l’année. Pour rappel, Call of Duty Black Ops 7 est prévu sur Xbox Series, PS5, PC, PS4 et Xbox One avec une disponibilité dès sa sortie via le Xbox Game Pass Ultimate et PC.

Source : CharlieINTEL